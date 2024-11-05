Снегопад и гололед: Госавтоинспекция призвала самарских водителей соблюдать повышенную осторожность на дорогах

Напомним, в Приволжском УГМС во вторник, 5 ноября, объявили желтый уровень погодной опасности по региону. В связи с этим в ГАИ призвали участников дорожного движения к особой осторожности на дорогах в условиях непогоды.

"В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне", — отмечается в сообщении сотрудников ГАИ.

Как накануне сообщил первый замглавы Самары Иван Носков, в ночь на 5 число в городе планировалось вывести в работу 100 единиц спецтехники и более 50 человек.

"Что ж, друзья, дождались первого снега. Это серьезное испытание для всех коммунальных организаций. Я говорил, что готовность техники и сотрудников будет видна на практике. Этот момент настал, — прокомментировал он. — В ночь сегодня выводим 100 единиц спецтехники и более 50 человек. Основная задача — механическая уборка, важно вовремя отсыпать опасные участки реагентами, и не допустить снежной каши на дорогах и тротуарах. Особое внимание — на остановки общественного транспорта".