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Общество

Снегопад и гололед: Госавтоинспекция призвала самарских водителей соблюдать повышенную осторожность на дорогах

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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 Напомним, в Приволжском УГМС во вторник, 5 ноября, объявили желтый уровень погодной опасности по региону. В связи с этим в ГАИ призвали участников дорожного движения к особой осторожности на дорогах в условиях непогоды.

"В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне", — отмечается в сообщении сотрудников ГАИ.

Как накануне сообщил первый замглавы Самары Иван Носков, в ночь на 5 число в городе планировалось вывести в работу 100 единиц спецтехники и более 50 человек.

"Что ж, друзья, дождались первого снега. Это серьезное испытание для всех коммунальных организаций. Я говорил, что готовность техники и сотрудников будет видна на практике. Этот момент настал, — прокомментировал он. — В ночь сегодня выводим 100 единиц спецтехники и более 50 человек. Основная задача — механическая уборка, важно вовремя отсыпать опасные участки реагентами, и не допустить снежной каши на дорогах и тротуарах. Особое внимание — на остановки общественного транспорта".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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