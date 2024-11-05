Снегопад и гололед: Госавтоинспекция призвала самарских водителей соблюдать повышенную осторожность на дорогах

Напомним, в Приволжском УГМС во вторник, 5 ноября, объявили желтый уровень погодной опасности по региону. В связи с этим в ГАИ призвали участников дорожного движения к особой осторожности на дорогах в условиях непогоды.
"В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне", — отмечается в сообщении сотрудников ГАИ.
Как накануне сообщил первый замглавы Самары Иван Носков, в ночь на 5 число в городе планировалось вывести в работу 100 единиц спецтехники и более 50 человек.
"Что ж, друзья, дождались первого снега. Это серьезное испытание для всех коммунальных организаций. Я говорил, что готовность техники и сотрудников будет видна на практике. Этот момент настал, — прокомментировал он. — В ночь сегодня выводим 100 единиц спецтехники и более 50 человек. Основная задача — механическая уборка, важно вовремя отсыпать опасные участки реагентами, и не допустить снежной каши на дорогах и тротуарах. Особое внимание — на остановки общественного транспорта".
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)