В Ставропольском, Шигонском и Клявлинском районе временно отключат свет 7 и 8 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.11.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зелёновка (полностью);

07.11.2024 года с 12-30 до 13-00 и с 15-30 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кирилловка (полностью);

07.11.2024 года с 12-30 до 13-00 и с 15-30 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Полевая, ул. Сорокина, ул. Заречная);

07.11.2024 года с 09-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Спортивная, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков — 1, 2, 3.);

07.11.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Байдеряково (ул. Центральная);

07.11.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ

07.11.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый Ключ

07.11.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Абдикеево

08.11.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Абдикеево

08.11.2024 года с 09-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Спортивная, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков — 1, 2, 3.);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.