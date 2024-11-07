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Авито вложит 1 млрд рублей в проведение распродажи с честными скидками

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито проведет масштабную распродажу более 9 млн новых и ресейл товаров от профессиональных и частных продавцов. "Великая Хватамба" стартует 8 ноября и продлится до 1 декабря.

Алгоритм, созданный специалистами платформы, позволит покупателям убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с "накрученными" ценниками не попадет в акцию. В новые товары компания субсидировала десятки миллионов рублей: IPhone 16 ProMax, новогодние елки, умная бытовая техника — все это будет продаваться со скидками. При этом некоторые предложения получат дисконт до 90%, а ряд товаров можно будет купить по цене до 100 рублей, а услуга доставки обойдется в один рубль.

Впервые Авито представит на распродаже почти 10 тысяч новых товаров. Среди представленных предложений — электроника и техника: смартфоны Samsung, HUAWEI, Apple, наушники, роботы-пылесосы, электрогрили, чайники, а также игрушки для детей, посуда, автотовары, товары для хобби и отдыха, новогодняя атрибутика и ёлки.

В "Великой Хватамбе" примут участие как профессиональные, так и частные продавцы с высоким рейтингом. Продавцы получат дополнительное продвижение продаваемого ассортимента на внутренних и внешних площадках: федеральную рекламу на ТВ, билбордах и в интернете, а также на многомиллионную аудиторию самой платформы. В среднем товары в период крупных распродаж, таких как "Хватамба" на Авито, получают до 44% больше контактов.

В июньской кампании участие приняли почти полмиллиона продавцов. В этот раз ожидается, что свои товары со скидками представит еще большее количество людей.

За корректностью всех назначенных скидок проследит особый алгоритм, созданный специалистами Авито. Он поможет избежать "накручивания" цен перед распродажей. Сервис исключит товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.

Одной из ключевых особенностей распродажи станет эксклюзивный ассортимент товаров от знаменитостей. Блогеры, артисты и ведущие специально для Авито выберут для продажи значимые для себя вещи и расскажут о них в своих личных кабинетах на платформе.

"Эта распродажа отличается от всего, что делала компания раньше. Здесь по-прежнему миллионы товаров с большими скидками людям от людей. Но в этот раз мы подготовили большой ассортимент новых товаров, с которыми можно сэкономить до 90% — такие скидки Авито предлагает впервые. Есть уникальное предложение, в рамках распродажи можно будет купить вещи знаменитостей, — рассказывает Сергей Хакимов, директор по продукту в Авито Товарах. — А главное — это честные скидки. Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки, то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон распродаж: как офлайн, так и онлайн".

Распродажа доступна всем пользователям Авито по всей России.

Исследования, которые Авито провел в преддверии "Великой Хватамбы", показали, что 71% жителей Самары предпочитают делать покупки онлайн. Главное преимущество цифрового шоппинга для многих — возможность сравнивать цены на одной площадке и находить выгодные предложения, так ответили 29% респондентов. Также эксперты выяснили, что в среднем жители Самары, планирующие покупки во время больших распродаж, готовы потратить 25 тыс. рублей. При этом, согласно средним данным по России, траты мужчин превышают: они откладывают на шоппинг в среднем 24 тыс. руб., в то время как женщины назвали комфортной сумму в 20 тыс. рублей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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