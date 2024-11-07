Баскетбольная "Самара" уступила "Автодору"

Баскетбольная "Самара" в домашнем матче Единой Лиги ВТБ уступила "Автодору" — 73:76. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Илья Попов открыл счет в матче, но затем несколько минут очки набирали исключительно гости: 2:9 к середине стартового периода. А потом в дело включился Брендан Адамс: его 9 очков помогли переломить ситуацию и завершить четверть в свою пользу, 19:15. А в начале второй разница выросла уже до "+9": 24:15 после трехи от Антона Карданахишвили. До середины десятиминутки соперники активно обменивались выпадами, но при счете 29:21 на какое-то время замолчали. Когда их, наконец, "прорвало", самарцы вернули было себе максимальные 9 очков перевеса (32:23 после трехи от Ивана Пынько) — но к большому перерыву подпустили гостей поближе, 34:30.

Сразу после перерыва "Автодор" и вовсе сократил отставание до минимума — но самарцы ответили рывком 8:0, подытоженным данком от Ивана Пынько, и к середине третьего периода оторвались уже на 10 очков (42:32). Большего гости не позволили, вновь быстро отыграв половину этой разницы и держась на дистанции в пару точных попаданий. В начале заключительной четверти саратовцы свели разницу к 2 очкам (59:57). Две подряд трехи от Брендана Адамса и Ронни Харрэлла их, казалось ничуть не смутили. И за две минуты до финальной сирены счет стал равным: 69:69. А в следующей атаке "Автодор" впервые за долгое время вырвался вперед.

Самарская команда попыталась спастись, последняя атака при "-3" превратилась в настоящий штурм — но несколько попыток "на овертайм" цели не достигли. 73:76 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 10 ноября в Екатеринбурге. На своей площадке наша команда вновь сыграет 14 ноября, когда примет УНИКС.