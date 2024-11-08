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Работа из дома набирает популярность в Самарской области

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всё больше жителей региона выбирают гибкий график и возможность трудиться из дома. В третьем квартале трафик на сайты фриланса в области увеличился на 10% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Июль стал самым активным месяцем для удаленных работников, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Чаще новые заказы самарские абоненты оператора ищут на фриланс маркетплейсе Kwork.ru — на него приходится 58% от всего использованного трафика на тематических сайтах. В тройку лидеров также вошли биржа fl.ru и ресурс freelance.ru, которые занимают долю по 25% и 7% соответственно. Жители региона предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни — преимущественно с понедельника по четверг.

Женщины проявляют больший интерес к сайтам с предложениями удаленной работы, чем мужчины. Они составляют 57% пользователей таких ресурсов и обеспечивают 60% трафика. Чаще всего вакансиями и заказами интересуются самарцы в возрасте 35-44 лет (36% пользователей, 37% трафика).

"Для создания комфортных условий для фрилансеров необходимо улучшать связь как в городах, так и в сельских районах. Мы нацелены на то, чтобы наши абоненты могли работать без ограничений, независимо от того, где они находятся. Для этого мы продолжаем улучшать действующие телекоммуникационные объекты и запускать новые базовые станции. Только в третьем квартале инженеры провели работы в Самаре, Тольятти, Октябрьске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске, а также в более чем 20 поселках, селах и деревнях", — прокомментировал Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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