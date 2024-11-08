Работа из дома набирает популярность в Самарской области

Всё больше жителей региона выбирают гибкий график и возможность трудиться из дома. В третьем квартале трафик на сайты фриланса в области увеличился на 10% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Июль стал самым активным месяцем для удаленных работников, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

Чаще новые заказы самарские абоненты оператора ищут на фриланс маркетплейсе Kwork.ru — на него приходится 58% от всего использованного трафика на тематических сайтах. В тройку лидеров также вошли биржа fl.ru и ресурс freelance.ru, которые занимают долю по 25% и 7% соответственно. Жители региона предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни — преимущественно с понедельника по четверг.

Женщины проявляют больший интерес к сайтам с предложениями удаленной работы, чем мужчины. Они составляют 57% пользователей таких ресурсов и обеспечивают 60% трафика. Чаще всего вакансиями и заказами интересуются самарцы в возрасте 35-44 лет (36% пользователей, 37% трафика).

"Для создания комфортных условий для фрилансеров необходимо улучшать связь как в городах, так и в сельских районах. Мы нацелены на то, чтобы наши абоненты могли работать без ограничений, независимо от того, где они находятся. Для этого мы продолжаем улучшать действующие телекоммуникационные объекты и запускать новые базовые станции. Только в третьем квартале инженеры провели работы в Самаре, Тольятти, Октябрьске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске, а также в более чем 20 поселках, селах и деревнях", — прокомментировал Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.