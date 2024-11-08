В Сергиевском районе временно отключат свет 9 и 10 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

09.11.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Школьная)

09.11.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

10.11.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Школьная)

10.11.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.