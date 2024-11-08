"Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Тюмени

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от родственников и пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Тюмени 8 ноября. Гражданская ответственность перевозчика застрахована в "Ингосстрахе" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

По данным СМИ, 8 ноября в Тюмени на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной произошло ДТП. Пассажирский рейсовый автобус "ПАЗ" въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД. В результате ДТП пострадали 10 человек.

Для подачи заявления о выплате страхового возмещения пострадавшие и родственники пассажиров могут обратиться в офис "Ингосстраха" по адресу: г. Тюмень, ул. Михаила Сперанского, д. 17, офис 5. Документы в офисе принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30.

Получить консультации о порядке осуществления страховых выплат можно по телефонам в рабочие дни: в Москве +7 (495) 234-36-07, +7 (495) 959-41-34 и в Тюмени +7 (3452) 50-06-45.

Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей в случае гибели пассажира, до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определен исходя из тяжести полученных повреждений на основании таблицы выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона № 67-ФЗ) и до 23 тыс. рублей, если причинен вред имуществу. Федеральный закон № 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на данный момент на всех перевозчиков пассажиров.

"Ингосстрах" в полном объеме выполнит свои обязательства в соответствии со страховым договором и российским законодательством.