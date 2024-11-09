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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Отрадного стал Владимир Чихирев

ОТРАДНЫЙ. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конкурсе на должность главы Отрадного победил Владимир Чихирев, с июня исполнявший обязанности мэра. Результаты конкурса были подведены в пятницу, 8 ноября.

Фото: мэрия Отрадного

Как сообщает сайт Самарской губернской думы, на пост руководителя города претендовали четыре кандидата. Комиссия после индивидуальных собеседований с каждым претендентом вынесла на рассмотрение гордумы две кандидатуры, при этом рекомендовав к избранию Владимира Чихирева. Депутаты в итоге поддержали решение конкурсной комиссии.

Напомним, прежний мэр Отрадного Александр Мецкер ушел в отставку по собственному желанию 10 июня.

Владимир Чихирев родился 27 октября 1966 г. в совхозе Пугачевский Пугачевского района Саратовской области. В 1991 г. с отличием окончил Самарский архитектурно-строительный институт. Свой трудовой путь начинал начальником инспекции в отделе архитектуры и градостроительства Кинельского горисполкома. Занимал пост заместителя главы Волжского района, был главой городских округов Октябрьск и Кинель. В 2023 г. полгода находился в командировке в городе Снежное Донецкой народной республики.

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