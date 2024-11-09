Главой Отрадного стал Владимир Чихирев

В конкурсе на должность главы Отрадного победил Владимир Чихирев, с июня исполнявший обязанности мэра. Результаты конкурса были подведены в пятницу, 8 ноября.

Как сообщает сайт Самарской губернской думы, на пост руководителя города претендовали четыре кандидата. Комиссия после индивидуальных собеседований с каждым претендентом вынесла на рассмотрение гордумы две кандидатуры, при этом рекомендовав к избранию Владимира Чихирева. Депутаты в итоге поддержали решение конкурсной комиссии.

Напомним, прежний мэр Отрадного Александр Мецкер ушел в отставку по собственному желанию 10 июня.