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Виктор Акопьян переназначен министром образования Самарской области

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава министерства образования Самарской области Виктор Акопьян избавился от приставки врио. С 9 ноября он переутвержден в должности. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Фото: министерство образования СО

Напомним, Виктор Акопьян возглавляет минобр с октября 2018 года. На этот пост он пришел с должности главного редактора в издательстве "Просвещение". При этом в 2014-2017 гг. он руководил Самарским управлением минобра области.

Виктор Акопьян стал шестым министром, сохранившим свое кресло в новом составе правительства. Ранее были переназначены главы минспорта Лидия Рогожинская, минтруда Ирина Никишина, минсоцдема Регина Воробьева, минимущества Игорь Андреев, минтуризма Артур Абдрашитов.

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