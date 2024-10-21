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Облправительство Власть и политика

Лидия Рогожинская сохранила пост министра спорта

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лидия Рогожинская утверждена в должности министра спорта Самарской области, сообщают источники Волга Ньюс в правительстве региона. С 21 октября она возглавляет ведомство без приставки врио, с которой работала после отставки Дмитрия Азарова с поста губернатора в мае этого года.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Министерством спорта Лидия Рогожинская руководит с 2022 года. До того она с 2013 г. была заместителем министра.

В мае на портале "Волга Ньюс" выходило большое интервью с ней.

Лидия Рогожинская стала шестым министром, утвержденным в должности после сентябрьских выборов губернатора, и пятым, сохранившим свой пост. 

В конце сентября стало известно, что свои должности сохранили министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина (возглавляет ведомство с 2014 г.), министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева (с 2023 г.), министр имущественных отношений Игорь Андреев (с 2023 г.), министр туризма Артур Абдрашитов (с 2020 г.). А 9 октября был представлен новый министр молодежной политики - Наталья Рогова.

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