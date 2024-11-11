На "Тольяттиазоте" начался ремонт реактора на первом агрегате карбамида

На ТОАЗе продолжается подготовка к ремонтной компании 2025 года на агрегате по производству карбамида № 1. Впервые будут выполнены масштабные работы по восстановлению реактора синтеза.

Основной пул мероприятий сформирован исходя из длительности эксплуатации реактора. Специалистам предстоит произвести ремонт силового корпуса и заменить защитный футеровочный слой. Новое покрытие будет выполнено из высоколегированной аустенитной стали, более устойчивой к коррозии и окислению.

Ремонт проводится по уникальной технологии, разработанной с учетом габаритов реактора, который представляет собой колонну длиной около 40 метров, весом более 250 тонн и оболочкой из стали толщиной 95 миллиметров. В проекте задействованы специализированные организации и техника. Консультационные услуги оказывает Иркутский научно-исследовательский институт химического машиностроения.

Завершить ремонтные работы планируется до конца декабря. Установка обновленного реактора пройдет летом 2025 года.

"Это уникальная ремонтная кампания, которая позволит продлить срок эксплуатации главного аппарата всего производства карбамида на 20 лет с условием сохранения необходимых параметров технологического процесса. Весь комплекс работ по модернизации, техперевооружению и обновлению оборудования, который проводит "Тольяттиазот", так или иначе связан с решением ключевых задач по повышению энергоэффективности и экологичности производства", — рассказал главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.