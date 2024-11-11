В трех районах области отключат свет с 12 по 14 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

12.11.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Несмеяновка (ул. Советская, ул. Победы, ул. Ленинская, ул. Молодежная, ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Степная)

12.11.2024 года с 10-00 до 11-00 и 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Центральная, ул. Жукова, ул. Победы, ул. Придорожная, ул. Зеленая, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Куйбышева, ул. Северная, ул. Банная, ул. Полевая, ул. Шоссейная, ул. Кирова, пер. Северный, ул. Молодежная, ул. Рылеева, ул. Пушкина, пос. Уютный);

12.11.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Передовой

12.11.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Надеждино

12.11.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

д. Черемоховка (полностью)

14.11.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Советская, ул. Победы, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. 2-я Луговая, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Леонтьевой, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, проезд Новый, проезд 1-й Советский, проезд 2-й Советский, проезд 1-й Садовый, проезд 2-й Садовый, проезд Пионерский);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке-

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.