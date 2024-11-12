16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Развиваться и созидать: АВТОВАЗ рассказал об открытых вакансиях Работа из дома набирает популярность в Самарской области Жители Самары чаще всего ищут готовый бизнес в сфере торговли Воронежские предприятия приняли участие в "Неделе без турникетов" В Самаре состоится HR-форум "Клуба директоров"

Занятость Экономическая политика

Развиваться и созидать: АВТОВАЗ рассказал об открытых вакансиях

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Льготное питание, путевки в санатории, выплаты молодым мамам, финансовая поддержка начинающих специалистов, длительный отпуск летом — это далеко не полный список социальных гарантий, которые АВТОВАЗ предоставляет своим сотрудникам. Сегодня воспользоваться этими и другими благами могут еще более тысячи человек: на автогиганте ждут представителей ста профессий. О том, кого завод готов принять на работу и на каких условиях, подробнее рассказываем в нашем материале.

Фото: Юрий Михайлин

С конкурентной заработной платой

Квалифицированных специалистов, помимо работы в престижной компании, на АВТОВАЗе ждет конкурентная заработная плата и солидный соцпакет. В последние два года волжский автогигант по этому показателю стал ориентиром для работодателей всей Самарской области. Например, сотрудники линий сборки "Вест", "Грант" и "Нив" могут получать в месяц более 100 000 рублей с учетом выходов сверхурочно. Таким образом, для тех, кто хочет заработать больше, всегда есть такая возможность. Благо завод обеспечен заказами на месяцы вперед.

Список социальных льгот и гарантий для действующих сотрудников компании весьма внушителен.

Начнем с питания. Работник платит за обеды стоимостью 223 рубля только 34,85. Остальное — 188 рублей — доплачивает предприятие. А для рабочих третьей смены питание и вовсе бесплатное.

Далее — здоровье. Работодатель компенсирует от 75% до 90% стоимости путевок в санатории и профилактории, а также софинансирует полис добровольного медицинского страхования. Также на АВТОВАЗе за счет компании страхуют работников от несчастного случая на производстве.

Поддерживает завод и молодых мам. На заводе предусмотрены единовременные и регулярные выплаты для женщин-работниц этой категории.

Приятным бонусом станет возможность покупки народного автомобиля "Лада" со скидкой до 10%, ежегодный летний корпоративный отдых, отпуск в июле–августе, развитая система наград и поощрений (от благодарностей до специальных премий) и так далее.

Всего, по данным профсоюза, на волжском автогиганте действуют более 100 дополнительных льгот, которые не зафиксированы в Трудовом кодексе.

От корпоративного университета до наставника

АВТОВАЗ готов принимать соискателей без опыта, но с желанием научиться новой, перспективной профессии и зарабатывать. На предприятии для этого действует целая система по обучению новичков.

В корпоративном университете сотрудник получает необходимые базовые знания, приобретает нужные умения и навыки. После обучение продолжается на заводе.

Когда новичок оказывается на конкретном производственном участке, за работником закрепляют наставника, который помогает освоить производственный процесс и влиться в коллектив. Представители кадровой службы компании подчеркивают: никто из новичков не останется один на один с трудностями, рядом всегда есть опытные товарищи, готовые помочь и ввести в курс дела.

Позаботились на предприятии и о материальной поддержке новых сотрудников. Каким бы радостным ни был момент выхода на новое место работы, всегда присутствует волнение, связанное, в том числе и с обычным для смены рода деятельности разрывом в доходах. Для этих случаев на АВТОВАЗе предусмотрены бонус-приветствие (30 000 рублей) и выплата через неделю (10 000 рублей в счет будущей зарплаты). А если новичок — "армеец", то ему дополнительно полагается 20 000 рублей подъемных.

Подъемные для карьеры

АВТОВАЗ открывает новые возможности для молодежи, которая мечтает построить успешную карьеру. Например, в службе инжиниринга предприятия есть примеры, когда молодые специалисты — выпускники вузов — за 3-5 лет вырастают до руководителей проектов, начальников отделов. А после 30 лет — до начальников управлений. Да и целом, практически все технические руководители, ведущие технические специалисты завода как профессионалы состоялись именно на предприятии. Это закономерность, которая проистекает из результата системной работы с персоналом.

Студенты имеют возможность подзаработать без отрыва от учебы: при совмещении учебы и работы полагается еще и доплата к ежемесячной зарплате в 15 000 рублей.

Кроме обучения по стандартной образовательной программе вуза, студент может вступить в вазовскую программу дополнительного профессионального образования. Здесь он получит необходимый набор дополнительных знаний для того, чтобы сразу после окончания вуза чувствовать себя на новом рабочем месте более уверенно. Это достигается в том числе и с помощью практики в условиях действующего производства. Во время учебы завод платит стипендию до 8 000 рублей. А по окончании курса молодым людям выдают отдельный диплом и гарантируют трудоустройство в подразделениях АВТОВАЗа.

Помогут с арендой жилья

Продолжающийся набор сотрудников на волжский автозавод — это окно возможностей не только для тольяттинцев, но и для жителей остальных населенных пунктов Самарской области и других регионов.

Для таких сотрудников существуют дополнительные формы поддержки. Кроме традиционных выплат для всех вновь устроившихся, иногородним ежемесячно полагается до 15 000 рублей на аренду жилья.

За весь 2023 год и 8 месяцев 2024 года АВТОВАЗ принял на работу около 10 000 человек. Цифра — рекордная за последние 15 лет. Но и это количество сотрудников не способно удовлетворить потребности в персонале на динамично растущем производстве с глобальными планами по развитию модельной гаммы LADA. Таким образом завод как работодатель создал во многом беспрецедентную для автограда ситуацию на рынке труда. И слоган "Меняй жизнь к лучшему — переходи на АВТОВАЗ!" становится руководством к действию для тех, кто хочет устроиться в надежную компанию с перспективами карьерного роста.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1