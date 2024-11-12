Развиваться и созидать: АВТОВАЗ рассказал об открытых вакансиях

Льготное питание, путевки в санатории, выплаты молодым мамам, финансовая поддержка начинающих специалистов, длительный отпуск летом — это далеко не полный список социальных гарантий, которые АВТОВАЗ предоставляет своим сотрудникам. Сегодня воспользоваться этими и другими благами могут еще более тысячи человек: на автогиганте ждут представителей ста профессий. О том, кого завод готов принять на работу и на каких условиях, подробнее рассказываем в нашем материале.

С конкурентной заработной платой

Квалифицированных специалистов, помимо работы в престижной компании, на АВТОВАЗе ждет конкурентная заработная плата и солидный соцпакет. В последние два года волжский автогигант по этому показателю стал ориентиром для работодателей всей Самарской области. Например, сотрудники линий сборки "Вест", "Грант" и "Нив" могут получать в месяц более 100 000 рублей с учетом выходов сверхурочно. Таким образом, для тех, кто хочет заработать больше, всегда есть такая возможность. Благо завод обеспечен заказами на месяцы вперед.

Список социальных льгот и гарантий для действующих сотрудников компании весьма внушителен.

Начнем с питания. Работник платит за обеды стоимостью 223 рубля только 34,85. Остальное — 188 рублей — доплачивает предприятие. А для рабочих третьей смены питание и вовсе бесплатное.

Далее — здоровье. Работодатель компенсирует от 75% до 90% стоимости путевок в санатории и профилактории, а также софинансирует полис добровольного медицинского страхования. Также на АВТОВАЗе за счет компании страхуют работников от несчастного случая на производстве.

Поддерживает завод и молодых мам. На заводе предусмотрены единовременные и регулярные выплаты для женщин-работниц этой категории.

Приятным бонусом станет возможность покупки народного автомобиля "Лада" со скидкой до 10%, ежегодный летний корпоративный отдых, отпуск в июле–августе, развитая система наград и поощрений (от благодарностей до специальных премий) и так далее.

Всего, по данным профсоюза, на волжском автогиганте действуют более 100 дополнительных льгот, которые не зафиксированы в Трудовом кодексе.

От корпоративного университета до наставника

АВТОВАЗ готов принимать соискателей без опыта, но с желанием научиться новой, перспективной профессии и зарабатывать. На предприятии для этого действует целая система по обучению новичков.

В корпоративном университете сотрудник получает необходимые базовые знания, приобретает нужные умения и навыки. После обучение продолжается на заводе.

Когда новичок оказывается на конкретном производственном участке, за работником закрепляют наставника, который помогает освоить производственный процесс и влиться в коллектив. Представители кадровой службы компании подчеркивают: никто из новичков не останется один на один с трудностями, рядом всегда есть опытные товарищи, готовые помочь и ввести в курс дела.

Позаботились на предприятии и о материальной поддержке новых сотрудников. Каким бы радостным ни был момент выхода на новое место работы, всегда присутствует волнение, связанное, в том числе и с обычным для смены рода деятельности разрывом в доходах. Для этих случаев на АВТОВАЗе предусмотрены бонус-приветствие (30 000 рублей) и выплата через неделю (10 000 рублей в счет будущей зарплаты). А если новичок — "армеец", то ему дополнительно полагается 20 000 рублей подъемных.

Подъемные для карьеры

АВТОВАЗ открывает новые возможности для молодежи, которая мечтает построить успешную карьеру. Например, в службе инжиниринга предприятия есть примеры, когда молодые специалисты — выпускники вузов — за 3-5 лет вырастают до руководителей проектов, начальников отделов. А после 30 лет — до начальников управлений. Да и целом, практически все технические руководители, ведущие технические специалисты завода как профессионалы состоялись именно на предприятии. Это закономерность, которая проистекает из результата системной работы с персоналом.

Студенты имеют возможность подзаработать без отрыва от учебы: при совмещении учебы и работы полагается еще и доплата к ежемесячной зарплате в 15 000 рублей.

Кроме обучения по стандартной образовательной программе вуза, студент может вступить в вазовскую программу дополнительного профессионального образования. Здесь он получит необходимый набор дополнительных знаний для того, чтобы сразу после окончания вуза чувствовать себя на новом рабочем месте более уверенно. Это достигается в том числе и с помощью практики в условиях действующего производства. Во время учебы завод платит стипендию до 8 000 рублей. А по окончании курса молодым людям выдают отдельный диплом и гарантируют трудоустройство в подразделениях АВТОВАЗа.

Помогут с арендой жилья

Продолжающийся набор сотрудников на волжский автозавод — это окно возможностей не только для тольяттинцев, но и для жителей остальных населенных пунктов Самарской области и других регионов.

Для таких сотрудников существуют дополнительные формы поддержки. Кроме традиционных выплат для всех вновь устроившихся, иногородним ежемесячно полагается до 15 000 рублей на аренду жилья.

За весь 2023 год и 8 месяцев 2024 года АВТОВАЗ принял на работу около 10 000 человек. Цифра — рекордная за последние 15 лет. Но и это количество сотрудников не способно удовлетворить потребности в персонале на динамично растущем производстве с глобальными планами по развитию модельной гаммы LADA. Таким образом завод как работодатель создал во многом беспрецедентную для автограда ситуацию на рынке труда. И слоган "Меняй жизнь к лучшему — переходи на АВТОВАЗ!" становится руководством к действию для тех, кто хочет устроиться в надежную компанию с перспективами карьерного роста.