Самарцам рассказали о сбоях в работе автобусов

Во вторник утром, 12 ноября, в Самаре произошел сбой в работе общественного транспорта, рассказали в пресс-службе мэрии
В частности, по маршруту автобусов №№ 67, 34, 41, 5д, 1, 24 был увеличен интервал. Причиной стало ДТП стороннего транспорта.
Во вторник утром, 12 ноября, в Самаре произошел сбой в работе общественного транспорта, рассказали в пресс-службе мэрии
В частности, по маршруту автобусов №№ 67, 34, 41, 5д, 1, 24 был увеличен интервал. Причиной стало ДТП стороннего транспорта.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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