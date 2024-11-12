В мэрии Самары до конца года планируют закупить свыше 3,7 тыс. мусорных контейнеров

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который закупит мусоросборники для складирования твердых коммунальных отходов (ТКО). Начальная цена контракта - 58,65 млн рублей.

Победитель торгов определится после 21 ноября, он должен закупить контейнеры до конца текущего года.

В описании объекта закупки отмечается, что начальная стоимость одного контейнера равна 15,5 тыс. рублей. Соответственно, на выделенные деньги город планирует закупить более 3700 пластмассовых четырехколесных мусоросборников зеленого цвета вместимостью от 1000 до 2000 литров.