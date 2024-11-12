В мэрии Самары до конца года планируют закупить свыше 3,7 тыс. мусорных контейнеров

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который закупит мусоросборники для складирования твердых коммунальных отходов (ТКО). Начальная цена контракта - 58,65 млн рублей.
Победитель торгов определится после 21 ноября, он должен закупить контейнеры до конца текущего года.
В описании объекта закупки отмечается, что начальная стоимость одного контейнера равна 15,5 тыс. рублей. Соответственно, на выделенные деньги город планирует закупить более 3700 пластмассовых четырехколесных мусоросборников зеленого цвета вместимостью от 1000 до 2000 литров.
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Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?