16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем профсоюзов Самарской области Экс-глава департамента информтехнологий Самарской области покинул должность вице-губернатора Санкт-Петербурга Правительство региона учредит "Центр защиты инфраструктуры Самарской области" Руководителем управления информации и аналитики мэрии Самары стала Анастасия Говорова Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем экономиста

Власть и политика

В Самарской области продолжается комплексное развитие сельских территорий

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область активно реализует государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий", что стало важным шагом в решении жилищных и инфраструктурных вопросов для жителей сел.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

За прошедшие три года 143 семьи получили жилье по договорам социального найма, а 65 семей воспользовались социальными выплатами на строительство или приобретение жилья. В 2024 г. планируется обеспечить еще 90 семей жильем общей площадью более 5,5 тыс. кв. м, 10 семей получат выплаты.

Большая часть новых домов для сельских жителей расположены в опорных населенных пунктах: в селах Большая Глушица Большеглушицкого района, Большая Черниговка Большечерниговского района, Исаклы Исаклинского района, Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района, Хворостянка Хворостянского района, Красноармейское Красноармейского района, Пестравка Пестравского района, Хворостянка Хворостянского района.

Одним из новоселов стал Дмитрий Ярыгин, потомственный аграрий и выпускник Усольского сельскохозяйственного техникума. Благодаря программе КРСТ он стал обладателем дома, подключенного ко всем коммуникациям. "Для меня эта программа стала шансом на получение жилья, и я им воспользовался. В планах — благоустроить территорию и обзавестись собственным хозяйством", — делится аграрий.

Решение жилищных вопросов — это лишь одно из направлений программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2024 г. также реализуются мероприятия по благоустройству сел. В этом году облагорожены территории около родника "Девятая Пятница" в с. Хворостянка, "Покровского сквера" в с. Большая Черниговка и Парка искусств в с. Георгиевка; отремонтированы детские игровые и спортивные площадки в с. Красноармейское. Открыта новая лыжероллерная трасса "Тропа здоровья" протяженностью 1,2 км на лыжно-биатлонном комплексе "Беркут" в Камышлинском районе. Теперь заниматься можно круглый год.

Всего в этом году в регионе реализуется 76 проектов комплексного благоустройства сельских территорий, 71 из которых уже завершены. В рамках программы также ведутся работы по прокладке инженерных сетей, газо- и водопроводов, строительству очистных сооружений, ремонту дорог, школ, детских садов и социальных учреждений.

Обсуждение успехов программы стало основной темой недавнего совещания с президентом России Владимиром Путиным, где был обозначен новый импульс для развития сельских территорий по всей стране. Комплексное обустройство будет осуществляться в соответствии с долгосрочными планами социально-экономического развития. В Самарской области утвержден перечень опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.

Большое внимание развитию сельских территорий уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На днях вместе с членами областного правительства он работал в Сергиевском районе, где встретился с жителями и провел совещание по развитию муниципалитета. Глава региона подчеркнул, что практику совместных с членами правительства рабочих выездов в районы планируется развивать, чтобы обеспечить жителям сельских территорий современные и комфортные условия для жизни.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1