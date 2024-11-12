В Самарской области продолжается комплексное развитие сельских территорий

Самарская область активно реализует государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий", что стало важным шагом в решении жилищных и инфраструктурных вопросов для жителей сел.

За прошедшие три года 143 семьи получили жилье по договорам социального найма, а 65 семей воспользовались социальными выплатами на строительство или приобретение жилья. В 2024 г. планируется обеспечить еще 90 семей жильем общей площадью более 5,5 тыс. кв. м, 10 семей получат выплаты.

Большая часть новых домов для сельских жителей расположены в опорных населенных пунктах: в селах Большая Глушица Большеглушицкого района, Большая Черниговка Большечерниговского района, Исаклы Исаклинского района, Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района, Хворостянка Хворостянского района, Красноармейское Красноармейского района, Пестравка Пестравского района, Хворостянка Хворостянского района.

Одним из новоселов стал Дмитрий Ярыгин, потомственный аграрий и выпускник Усольского сельскохозяйственного техникума. Благодаря программе КРСТ он стал обладателем дома, подключенного ко всем коммуникациям. "Для меня эта программа стала шансом на получение жилья, и я им воспользовался. В планах — благоустроить территорию и обзавестись собственным хозяйством", — делится аграрий.

Решение жилищных вопросов — это лишь одно из направлений программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2024 г. также реализуются мероприятия по благоустройству сел. В этом году облагорожены территории около родника "Девятая Пятница" в с. Хворостянка, "Покровского сквера" в с. Большая Черниговка и Парка искусств в с. Георгиевка; отремонтированы детские игровые и спортивные площадки в с. Красноармейское. Открыта новая лыжероллерная трасса "Тропа здоровья" протяженностью 1,2 км на лыжно-биатлонном комплексе "Беркут" в Камышлинском районе. Теперь заниматься можно круглый год.

Всего в этом году в регионе реализуется 76 проектов комплексного благоустройства сельских территорий, 71 из которых уже завершены. В рамках программы также ведутся работы по прокладке инженерных сетей, газо- и водопроводов, строительству очистных сооружений, ремонту дорог, школ, детских садов и социальных учреждений.

Обсуждение успехов программы стало основной темой недавнего совещания с президентом России Владимиром Путиным, где был обозначен новый импульс для развития сельских территорий по всей стране. Комплексное обустройство будет осуществляться в соответствии с долгосрочными планами социально-экономического развития. В Самарской области утвержден перечень опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.

Большое внимание развитию сельских территорий уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На днях вместе с членами областного правительства он работал в Сергиевском районе, где встретился с жителями и провел совещание по развитию муниципалитета. Глава региона подчеркнул, что практику совместных с членами правительства рабочих выездов в районы планируется развивать, чтобы обеспечить жителям сельских территорий современные и комфортные условия для жизни.



