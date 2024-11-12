Экс-министр транспорта Иван Пивкин не смог оспорить продление ареста

В понедельник, 11 ноября, Самарский облсуд рассмотрел жалобу адвоката на продление срока содержания под стражей экс-министра транспорта Ивана Пивкина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в областном суде.

Напомним, Иван Пивкин, возглавлявший министерство с 2012 г., был задержан в рабочем кабинете 21 июня. На следующий день его отправили под стражу, а также временно отстранили от должности.

Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонт и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".

18 октября Октябрьский районный суд продлил Пивкину арест на два месяца — по 20 декабря. Адвокат экс-министра подал жалобу на это решение, но оспорить его не удалось.