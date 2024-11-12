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НОВИКОМ опубликовал отчетность за 9 месяцев 2024 года

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за девять месяцев 2024 года. Ключевые финансовые показатели, отражающие результаты деятельности НОВИКОМа, продемонстрировали уверенный рост. Так, кредитный портфель юридическим лицам за три квартала увеличился на четверть, достигнув 659,4 млрд рублей. Высокие результаты обусловлены эффективной стратегией банка и стабильной ресурсной базой.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Качественный кредитный портфель обеспечил положительный финансовый результат деятельности НОВИКОМа, который по итогам 9 месяцев 2024 года получил прибыль в размере 22,3 млрд рублей, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года (13,8 млрд рублей). Активы банка на 01 октября 2024 года составили 839,6 млрд рублей, а собственные средства (капитал) за 9 месяцев 2024 года выросли на 20,3% — с 93,1 млрд рублей до 112 млрд рублей.

По итогам отчетного периода чистые комиссионные доходы банка составили 1,4 млрд рублей, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%. Чистый процентный доход банка составил 39,8 млрд рублей, что на 70% выше аналогичного показателя 2023 года.

Положительные финансовые результаты деятельности НОВИКОМа, который весной провел масштабный ребрендинг, обусловлены устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности, высоким уровнем достаточности капитала. Эффективное развитие бизнеса банка и его лидирующие позиции на рынке подтверждают и высокие кредитные рейтинги на уровне АА от всех рейтинговых агентств России. На днях агентство АКРА подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне АА- со стабильным прогнозом.

Благодаря положительным результатам деятельности общее собрание акционеров банка в июле 2024 года приняло решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 5,7 млрд рублей, которые направляются на дальнейшее развитие отечественной промышленности и реализацию ключевых для страны проектов.

"Положительные финансовые результаты деятельности НОВИКОМа, который уже более 30 лет работает рука об руку с предприятиями реального сектора экономики, обусловлены верно выбранной стратегией, полностью синхронизированной со стратегией акционера — Государственной корпорации "Ростех". Также этому способствовали взвешенная риск-политика и многолетнее устойчивое партнерство с ведущими промышленными предприятиями страны", — прокомментировала Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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