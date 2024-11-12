Российские университеты в регионах формируют экосистемы студенческого предпринимательства

Как стартап-проекты становятся частью учебной программы вузов, обсудили представители региональных университетов на форуме "ТехПред2024".

Опытом формирования студенческого предпринимательства представители региональных вузов делились на стратегической сессии "Современный университет и студенческое предпринимательство: опыт, результаты, будущее", организованной Самарской областью в рамках III Всероссийского форума технологического предпринимательства.

Ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва Владимир Богатырев подчеркнул: "Российские вузы и Самарский университет имени Королёва, в частности, очень заинтересованы в реализации федерального проекта. В самарском регионе создана целая экосистема технологического предпринимательства — это инновационный фонд Самарской области, венчурный фонд, экономическая зона в Тольятти, индустриальные парки и многое другое. Наша задача — сделать так, чтобы техпред активно развивался и в университетах — крупных, средних и малых — в рамках образовательного процесса. И чтобы созданные в университетских стенах стартапы производили полезную для общества продукцию, оказывали услуги, создавали сервисы".

В настоящее время в федпроект по развитию техпреда в России вовлечено более 420 университетов России.

Самарский университет им. Королёва поделился опытом реализации индивидуальных образовательных траекторий в области студенческого предпринимательства. Для студентов предусмотрен целый трек из нескольких взаимосвязанных дисциплин. Их прохождение позволяет получить вторую квалификацию, а в конце обучения защитить выпускные квалификационные работы в формате стартап проекта. За последние четыре года студенты защитили таким образом 171 ВКР.

О развитии техпреда в небольшом вузе рассказала ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова. "В модели реализации акселератора в нашем вузе мы сделали ставку на развитие собственных наставников и трекеров, не привлекали их со стороны, а воспитывали своих. Это позволило нам сформировать особую предпринимательскую среду внутри университета", — сказала она. Стартап студента университета сервиса Антона Прокопенко в этом году вошел в ТОП-50 стартапов федерального проекта и борется за право войти в десятку лучших.

О партнерстве государства и бизнеса в области развития университетского техпреда рассказали представители крупнейших компаний и федеральной власти — исполнительный директор Центра перспективных направлений бизнеса "Сбербанка" Алина Мяло, директор Проектного офиса по развитию молодёжного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова и директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова.

В диалоге участвовали и гости Форума. Так, старшекурсник Пермского политеха Никита рассказал, что на 4-м курсе создал свой проект, но это мешает в учебе, и спросил, допустимы ли преференции в образовательном процессе для стартаперов.