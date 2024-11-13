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Преступления Происшествия

Самарец, пожелавший стать блогером, лишился 50 тыс. рублей из-за мошенников

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пройти онлайн-обучение на блогера не удалось жителю Самарской области: наставники оказались мошенниками, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что увидел в соцсетях рекламу обучающего курса по ведению блога, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, и во время разговора узнал, что его стоимость составит 50 тысяч рублей.

Обдумав предложение, сельчанин решил связать свою жизнь с блогерством, и перевел деньги на указанный собеседником счет. Спустя несколько дней, когда доступ к заветному обучению так и не был открыт, он снова позвонил организатору, но телефон оказался выключен.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям прохождения различных онлайн-обучений и курсов. Прежде чем переводить деньги, тщательно изучите организацию, предоставляющую услугу, а также с отзывами ее клиентов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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