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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Спрос на облачные сервисы в Самарской области вырос почти на треть

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС и входящий в нее МТС Web Services (MWS), проанализировали спрос на облачные сервисы в Самарской области. За год потребление и число компаний в регионе, пользующихся облачными сервисами, выросло почти на треть. При этом чаще всего облачные сервисы в регионе используют ритейлеры, а также компании из сферы ИТ и связи.

Фото: предоставлено МТС

Больше всего инвестируют в облачные сервисы самарские предприятия, занимающиеся научной и технической деятельностью, — здесь рост более чем в 10 раз. Почти в 7 раз увеличился спрос на облака у компаний из обрабатывающей промышленности, в 1,6 раза — у предприятий, занимающихся транспортировкой и хранением. Сильнее всего из сервисов в регионе спрос вырос на резервное копирование, его закупки за год выросли более чем в 10 раз. Кроме того, растёт спрос на корпоративную почту и офисное ПО в облаке, а также сетевые сервисы.

Один из самых частых запросов со стороны компаний — совмещение использования цифровых сервисов интернета вещей: системы умного видеонаблюдения, видеоаналитики и облачных технологий. Такой подход используется для автоматизации процессов, защиты и развития инфраструктуры предприятий.

Один из таких примеров — подключение системы видеонаблюдения с возможностью переноса данных в облачные хранилища для одного из крупных региональных рыбопитомников. Благодаря подобранному решению, система обеспечивает непрерывную запись видеопотоков, их хранение и обработку, а также передачу на удаленные устройства. Весь видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется напрямую руководству предприятия, что позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации и обеспечивать безопасность сотрудников.

"Мы видим значительный рост спроса в регионе на виртуальную инфраструктуру. Помимо компаний сферы ИТ и ритейла, которые чаще всего используют в своей работе облачные сервисы, к нам приходят с запросами на технологические решения из сфер образования, транспортировки и хранения, обрабатывающей промышленности. Клиентов МТС интересуют как комплексные подходы, которые совмещают облачные технологии с другими сервисами, так и частные решения, такие как резервное копирование данных или офисное ПО в облаке", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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