В Ставропольском и Сергиевском районах временно отключат свет с 14 по 18 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

14.11.2024 года с 10-00 до 15-00 на 2 часа (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Ставропольская, пер. Речной);

14.11.2024 года с 09-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Спортивная, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков — 1, 2, 3);

14.11.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Советская, ул. Победы, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. 2-я Луговая, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Леонтьевой, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, проезд Новый, проезд 1-й Советский, проезд 2-й Советский, проезд 1-й Садовый, проезд 2-й Садовый, проезд Пионерский)

15.11.2024 года с 09-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Спортивная, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков — 1, 2, 3);

15.11.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елховка (ул. Пионерская, ул. Красноармейская, ул. Мостовая)

16.11.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елховка (ул. Пионерская, ул. Красноармейская, ул. Мостовая)

18.11.2024 года с 10-00 до 10-30 и с 13-30 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Красноармейская, ул. Кооперативная, ул. Ворошилова, ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, пер. Лунный, проезд Больничный);

18.11.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Подборненская, ул. Волжская, ул. Жигулевская, ул. Восточная, ул. Цветочная, ул. Родины, ул. Зеленая, ул. Березовская, ул. Садовое кольцо, ул. Первомайская, ул. Цветная, ул. Советская, ул. Изумрудная, ул. Чкалова, ул. Строителей, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Космонавтов, ул. Степная, ул. Степана Разина, пер. Дачный, пер. Морской, пер. Тенистый, пер. Уютный, пер. Спокойный, пер. 1-й Восточный, пер. Заречный, пер. Рябиновый, пер. Карьерный, пер. Ясный, пер. Белокаменный, пер. Северный, пер. Орлиный, пер. Калиновый, пер. Дружбы, пер. Рябиновый, въезды Дачный 7, 8, 9, 10, 11);

18.11.2024 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

18.11.2024 года с 14-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка

18.11.2024 года с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Рассвет;

18.11.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Полевая, ул Подборненская, ул. Волжская, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Жигулевская, ул. Восточная, ул. Цветочная, ул. Родины, ул. Зеленая, ул. Березовская, ул. Садовое кольцо, ул. Первомайская, пер. Дачный, пер. Морской, пер. Тенистый, пер. Уютный, пер. Спокойный, пер. 1-й Восточный, проезд Больничный);

18.11.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Цветная, ул. Советская, ул. Изумрудная, ул. Чкалова, ул. Строителей, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Космонавтов, ул. Степная, ул. Степана Разина; пер. Заречный, пер. Рябиновый, пер. Карьерный, пер. Ясный, пер. Белокаменный, пер. Северный, пер. Орлиный, пер. Калиновый, пер. Дружбы, пер. Рябиновый, въезды Дачный 7, 8, 9, 10, 11);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.