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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Сайт своими руками: российская платформа "Акола" — удобный цифровой конструктор для создания порталов и приложений

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработчик программного обеспечения "РТК ИТ ПЛЮС" представил no-code платформу "Акола", с помощью которой веб-портал или мобильное приложение можно создать без привлечения дорогостоящих ИТ-разработчиков. Новая платформа появилась для импортозамещения таких зарубежных решений, как SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix и Salesforce Lightning. "Акола" — полностью российская разработка, которая включена в единый реестр отечественного ПО Минцифры России.

"Акола" — платформа для создания приложений и сайтов любой сложности. Она поможет создать портал с нуля за счет автоматизации базовых операций и процессов. Преимущество платформы в том, что она позволяет собрать все компоненты веб-приложения без ручного программирования, используя встроенный конструктор инструментов. При этом заказчик сохраняет полный контроль над разработкой. Платформа поддерживает создание сложных пользовательских интерфейсов с индивидуальным дизайном. Для интеграции и обмена данными с внешними ИТ-системами "Акола" включает удобный конструктор API.

"Акола" будет полезна для компаний разного масштаба и отраслей, но особенно — в финансовых услугах, ритейле, гостиничном бизнесе и промышленности. В условиях постоянных изменений на рынке бизнесу необходимо быстро адаптироваться, и "Акола" поможет в кратчайшие сроки создавать и модифицировать приложения.

Платформа "Акола" гармонично соответствует все более широкому распространению концепции создания информационных систем с помощью графических интерфейсов с минимальным (low-code) использованием ручного написания кода или вообще без него (no-code). К 2025 году в России до 70% приложений будут разрабатываться именно таким образом, считает эксперт в области информационных технологий Никита Калинкин, ссылаясь в том числе на исследование аналитической компании Gartner. Согласно его оценкам, объем рынка low-code в России в 2028 году вырастет более чем в три раза — до 30 млрд рублей.

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