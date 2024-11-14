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ВЭБ.РФ: Самара — среди самых популярных городов для семейного туризма

САМАРА. 14 НОЯБРЯ.
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Самара вошла в число наиболее популярных городов России для семейного отдыха и культурно-познавательного туризма, следует из исследования ВЭБ.РФ и АНО "Национальные приоритеты".

В целом исследование ВЭБ.РФ и АНО "Национальные приоритеты" показало, что большинство россиян (63%) выбирает для проведения отпуска регионы и города России. Отдыхать предпочитают вместе с семьей.

"Наряду с развитой инфраструктурой, важным ориентиром при выборе направления отпуска российские семьи называют возможность открывать новое и получать яркие впечатления. В Самаре много вариантов для культурно-познавательного отдыха с семьей. При этом город демонстрирует позитивную динамику и по ряду показателей качества жизни. Среди них, например, образование, работа и доход. Комплексная аналитика, которую формируют объективные данные и результаты опросов горожан, позволяет оценить эффекты от управленческих и бизнес-решений, а также масштабировать лучшие проекты и программы", — прокомментировал главный управляющий директор госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

В пресс-релизе ВЭБ.РФ отмечается, что Самара входит в топ-10 российских городов с наибольшим количеством достопримечательностей. Среди них много купеческих особняков XIX и начала ХХ веков. В городе можно встретить сооружения самых разных стилей: неоготический католический костел и Самарский драматический театр в псевдорусском стиле, Дом промышленности как воплощение конструктивизма советских времен и особняки в стиле модерн. Гости Самары могут прогуляться по самой протяженной набережной на Волге, довольно популярны и речные прогулки на пароходах.

Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, жители Самары довольны выбором и качеством проведения досуга на 3,3 балла из 4 возможных. Самарцы считают, что в городе достаточно парков и скверов. Они удовлетворены оснащенностью парковых зон на 3,4 балла при 4 максимальных.

По числу музеев, кинотеатров, театров и галерей Самара входит в первую тройку российских городов — здесь 678 учреждений культуры. Среди них музей Алексея Толстого, музей Рязанова, Поволжский музей железнодорожной техники, дом-музей Ленина. В городе есть необычная Детская картинная галерея, которая создавалась специально для ребенка-зрителя и ребенка-художника. Здесь экспонируются картины как юных, так и состоявшихся художников. Галерея расположена в особняке купца Те-Клодта, визуально напоминающем сказочный терем.

"Город славится одним из лучших космических музеев России — "Самара космическая". Здесь находится единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель "Союз", — отмечается в релизе. В нем также упоминается и один из самых больших бункеров в мире — бункер Сталина.

Самара привлекает и любителей событийного туризма. Здесь проходят многочисленные фестивали, в частности, "Студенческая весна" и "СамФест", а также молодежный форум "iВолга".

Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане. Предложения и возможности отдыха для семей проанализированы на основании данных Индекса ВЭБа, социологических опросов, данных туроператоров, сервисов бронирования, а также агрегаторов цен на авиа- и железнодорожные билеты.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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