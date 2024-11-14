Жителя Самарской области обвиняют в незаконном получении налогового вычета

В Новокуйбышевске отправилось в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с налогами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в августе 2022 г. мужчина отправил в ФНС заявление о возврате НДФЛ в связи с предоставлением социального налогового вычета. К заявлению он приложил поддельные справки из стоматологических клиник об оплате медицинских услуг. На основании этого обвиняемому вернули 518 тыс. рублей.