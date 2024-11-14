Жителя Самарской области обвиняют в незаконном получении налогового вычета

В Новокуйбышевске отправилось в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с налогами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в августе 2022 г. мужчина отправил в ФНС заявление о возврате НДФЛ в связи с предоставлением социального налогового вычета. К заявлению он приложил поддельные справки из стоматологических клиник об оплате медицинских услуг. На основании этого обвиняемому вернули 518 тыс. рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек