Автомобилиста из Самарской области подозревают в попытке "откупиться" за пьяное вождение

В Безенчукском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 2 ноября местный житель в кабинете отдела ГИБДД попытался дать сотруднику полиции 40 тыс. рублей. Так, мужчина пытался избежать административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Правоохранитель брать деньги отказался.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек