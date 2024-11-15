В Кировском районе Самары ночью сгорели два автомобиля

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В пятницу, 15 ноября, в 1:57 на ул. Теннисной, 12а в Кировском районе Самары загорелись два автомобиля, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области