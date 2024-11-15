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Энергетика ТЭК

Школьники посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ученики восьмого класса "Академии для одарённых детей (Наяновой)" познакомились со старейшей электростанцией региона — Самарской ГРЭС. Экскурсию по цехам и производственным помещениям провел начальник смены станции Сергей Сусляев.

Энергетики "Т Плюс" подробно рассказали школьникам об истории Самарской ГРЭС, во многом повлиявшей на облик города. Ребята посетили котельный и турбинный цеха, а также увидели уникальный мраморный щит управления станцией.

"Экскурсии по производственным объектам — часть профориентации будущих абитуриентов. Школьники знакомятся с процессом производства энергии не по учебникам физики, а непосредственно пройдясь по главным цехам предприятия. Надеемся, что в будущем дети свяжут свою жизнь с важнейшей отраслью, пополнят команду энергетиков", — сказал технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Энергетики "Т Плюс" регулярно проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных вузов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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