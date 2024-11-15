Школьники посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС

Ученики восьмого класса "Академии для одарённых детей (Наяновой)" познакомились со старейшей электростанцией региона — Самарской ГРЭС. Экскурсию по цехам и производственным помещениям провел начальник смены станции Сергей Сусляев.

Энергетики "Т Плюс" подробно рассказали школьникам об истории Самарской ГРЭС, во многом повлиявшей на облик города. Ребята посетили котельный и турбинный цеха, а также увидели уникальный мраморный щит управления станцией.

"Экскурсии по производственным объектам — часть профориентации будущих абитуриентов. Школьники знакомятся с процессом производства энергии не по учебникам физики, а непосредственно пройдясь по главным цехам предприятия. Надеемся, что в будущем дети свяжут свою жизнь с важнейшей отраслью, пополнят команду энергетиков", — сказал технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Энергетики "Т Плюс" регулярно проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных вузов.