На платформе Roblox появился "Кибергород" и эксклюзивные скины от "Ростелекома"

"Ростелеком" построил на игровой онлайн-платформе Roblox виртуальный мир "Кибергород" (12+) с эксклюзивными скинами в стиле киберпанк и мини-игрой с интересной полосой препятствий. Roblox — самая популярная по скачиваниям игра на смартфонах в России. Ежемесячная аудитория по всему миру превышает 200 млн пользователей, более 60% из них — дети.
Виртуальный мир доступен всем игрокам, зарегистрированным в Roblox. Здесь можно соревноваться с друзьями в прохождении препятствий, а также приобрести эксклюзивные скины — внутриигровые костюмы персонажей. Получить их можно на игровой платформе, а затем активировать в основной локации "Кибергорода". Для абонентов тарифного плана "Игровой" от "Ростелекома" предусмотрена специальная цена.
Выбрать можно два вида скинов, которые станут хорошим подарком для юных игроков: "Энергетический вихрь" и "Цифровая принцесса". Тираж ограничен — всего 1 000 копий на каждый скин.
Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелеком":
"Roblox — популярная игровая онлайн-платформа, где можно создавать собственные мини-игры и играть в уже существующие. "Ростелеком" запустил в Roblox свой мир современного технологичного "Кибергорода". Он доступен всем интернет-пользователям, а наши юные абоненты по всей стране дополнительно получат скидку на эксклюзивные скины для игры. Мы рады, что смогли расширить и разнообразить игровой опыт для нашей молодежной аудитории".
Стоимость уникального скина для абонентов тарифа "Игровой" со скидкой составляет 359 руб. Приобретая скин, пользователь получает его навсегда и может использовать не только в "Кибергороде", но и во всей метавселенной Roblox.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.