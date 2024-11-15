Екатерина Кузьмичева стала заместителем председателя Самарской губернской думы

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В пятницу, 15 ноября, Самарская губернская дума утвердила несколько кадровых изменений. В частности, Екатерину Кузьмичеву назначили на должности заместителя председателя парламента.

Фото: Самарская губернская дума