Екатерина Кузьмичева стала заместителем председателя Самарской губернской думы

В пятницу, 15 ноября, Самарская губернская дума утвердила несколько кадровых изменений. В частности, Екатерину Кузьмичеву назначили на должности заместителя председателя парламента.
"Также Екатерина Кузьмичева возглавила фракцию "Единой России" в губернской думе", — сообщил спикер парламента Геннадий Котельников.
Кроме того, Анну Дубасову назначили на должность председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.