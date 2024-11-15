В Самаре будут судить за взятки экс-руководителя "Универсалбыта"

В Октябрьский районный суд Самары отправили уголовное дело бывшего руководителя МП Самары "Универсалбыт", которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2023 г. подозреваемый ежемесячно получал от директора ООО деньги — всего 20 тыс. руб. — за предоставление в аренду помещения, принадлежащего муниципальному предприятию, без заключения договора аренды. При этом деньги на баланс МП не вносились. Общая сумма взяток составила 220 тыс. рублей.

Во время следствия арестовали квартиру обвиняемого стоимостью более 4 млн рублей.

Напомним, по информации источников Волга Ньюс, речь идет об Антоне Лихолетове. По данным сайта администрации Самары, Антон Лихолетов трудился директором МП "Универсалбыт". В этой организации журналисту Волга Ньюс ответили, что он не работает у них с конца 2023 года.