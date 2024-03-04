В Самаре задержали экс-главу муниципального предприятия

В понедельник, 4 марта, силовики задержали Антона Лихолетова. По данным источников Волга Ньюс, ему планируют избрать меру пресечения в суде Октябрьского района Самары.

На днях представители СУ СКР по Самарской области сообщали, что возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, в 2023 г. подозреваемый получал ежемесячно от директора ООО деньги — всего 20 тыс. руб. за предоставление в аренду помещения, принадлежащего муниципальному предприятию, без заключения договора аренды. При этом деньги на баланс МП не вносили.

На сегодня следователи установили получение 220 тыс. руб., расследование продолжается.

По информации источников Волга Ньюс, речь идет про Лихолетова. По данным сайта администрации Самары, Антон Лихолетов трудился директором МП "Универсалбыт". В этой организации журналисту Волга Ньюс ответили, что он не работает у них с конца 2023 года.

Согласно сведениям Seldon.Basis, совладельцем МП "Универсалбыт" являлся департамент управления имуществом Самары. Основной вид деятельности предприятия — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Основным заказчиком было Главное управление соцзащиты населения самарского округа, которое занимается предоставлением соцуслуг без проживания престарелым и инвалидам.

Также, согласно Seldon.Basis, Лихолетова сменил конкурсный управляющий Денис Рядинский. Но 1 марта 2024 г. статус организации "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство" изменился на "Действующее".

Лихолетов также значится бывшим руководителем ООО "Водеко", ООО "Коммунальная система" и ООО "СУТЭК". На должности руководителя "СУТЭК" в 2013 г. он рассказывал, как отключают канализацию жителям за долги.