Для школы и детсада на Солнечной построят новые корпуса

Мэрия Самары опубликовала проект планировки территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной. Там планируется строительство нового жилого комплекса, а также образовательных учреждений.

ЖК будет называться "Аура". Он будет располагаться на пересечении 7-й просеки, ул. Губанова и Солнечной. Застройщиком выступает ООО "СЗ "Омега" — структура группы компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка.

Раньше на этом участке располагался санаторий. "Омега" выкупил его у ООО "СДЦ Строй" за 326 млн рублей в 2021 году. В том же году проект межевания территории, в том числе и выкупленной, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ: они высказались против застройки 24-этажными домами на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.

Также суд обязал администрацию Самары изъять участки под строительство школ и детсадов. Речь идет, в частности, и о территории в районе ул. Губанова.

Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова Группа компаний "Новый Дон" показала, как будет выглядеть новый ЖК "Аура". Построить его планируют на пересечении 7-й просеки, ул. Губанова и Солнечной.

Однако на ход подготовки к строительству ЖК это, судя по всему, не сильно повлияло. Некоторые подробности проекта озвучивал "Дом.РФ". Сообщалось, что разрешение застройщику выдали на строительство секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс будет рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа. Стоимость оценили в 4,37 млрд рублей.

По информации самого застройщика, у ЖК будет четыре секции с приватным двором. Первую планируется сдать в третьем квартале 2027 года. В этом доме разместят детский сад с собственной прогулочной зоной.

В проекте планировки указано, что предполагаемая численность населения ЖК составит 1500 человек, в том числе 83 ребенка дошкольного и 165 школьного возраста. В документе предусмотрели строительство образовательных учреждений.

"Первым этапом осуществляется проектирование объектов капитального строительства: жилой застройки и школы на 200 мест. Это будет второй корпус школы № 154 (ул. Солнечная, 43). Производится одноэтапно. Строительство объектов осуществляется в один период времени. Вторым этапом планируется реконструкция детского сада № 153 (ул. Солнечная, 51). Для него построят дополнительный корпус", — указано в проекте.