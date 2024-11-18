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Образование Общество

Для школы и детсада на Солнечной построят новые корпуса

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала проект планировки территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной. Там планируется строительство нового жилого комплекса, а также образовательных учреждений.

Фото: Волга Ньюс

ЖК будет называться "Аура". Он будет располагаться на пересечении 7-й просеки, ул. Губанова и Солнечной. Застройщиком выступает ООО "СЗ "Омега" — структура группы компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка.

Раньше на этом участке располагался санаторий. "Омега" выкупил его у  ООО "СДЦ Строй" за 326 млн рублей в 2021 году. В том же году проект межевания территории, в том числе и выкупленной, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ: они высказались против застройки 24-этажными домами на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.

Также суд обязал администрацию Самары изъять участки под строительство школ и детсадов. Речь идет, в частности, и о территории в районе ул. Губанова.

Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова
Группа компаний "Новый Дон" показала, как будет выглядеть новый ЖК "Аура". Построить его планируют на пересечении 7-й просеки, ул. Губанова и Солнечной.

Однако на ход подготовки к строительству ЖК это, судя по всему, не сильно повлияло. Некоторые подробности проекта озвучивал "Дом.РФ". Сообщалось, что разрешение застройщику выдали на строительство секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс будет рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа. Стоимость оценили в 4,37 млрд рублей. 

По информации самого застройщика, у ЖК будет четыре секции с приватным двором. Первую планируется сдать в третьем квартале 2027 года. В этом доме разместят детский сад с собственной прогулочной зоной.

В проекте планировки указано, что предполагаемая численность населения ЖК составит 1500 человек, в том числе 83 ребенка дошкольного и 165 школьного возраста. В документе предусмотрели строительство образовательных учреждений.

"Первым этапом осуществляется проектирование объектов капитального строительства: жилой застройки и школы на 200 мест. Это будет второй корпус школы № 154 (ул. Солнечная, 43). Производится одноэтапно. Строительство объектов осуществляется в один период времени. Вторым этапом планируется реконструкция детского сада № 153 (ул. Солнечная, 51). Для него построят дополнительный корпус", — указано в проекте.

По информации ИАС Seldon.Basis, ГК "Новый Дон" владеют Анатолий Давидюк и члены его семьи. Среди объектов - ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также девелопер займется комплексным развитием территории у парка Металлургов.

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