Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Группа компаний "Новый Дон" показала, как будет выглядеть новый ЖК "Аура". Построить его планируют на пересечении 7-й просеки, ул. Губанова и Солнечной.

Раньше на этом участке располагался санаторий. Структура "Нового Дона" — ООО "Специализированный застройщик "ОМЕГА" — выкупил его у ООО "СДЦ Строй" за 326 млн рублей в 2021 году. В том же году проект межевания территории, в том числе и выкупленной, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ: они высказались против застройки 24-этажными домами на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.

Также суд обязал администрацию Самары изъять участки под строительство школ и детсадов. Речь идет, в частности, и о территории в районе ул. Губанова.

Однако на ход подготовки к строительству ЖК это, судя по всему, не сильно сказалось. Некоторые подробности проекта озвучивал "Дом.РФ". Сообщалось, что разрешение застройщику выдали на строительство секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс будет рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа. Стоимость оценили в 4,37 млрд рублей.

Теперь некоторые детали раскрыл сам застройщик. По информации "Нового Дона", у ЖК будет четыре секции с приватным двором. Первую планируется сдать в третьем квартале 2027 года. В этом доме разместят детский сад с собственной прогулочной зоной.

Фото: ГК Новый Дон

"В будущем рядом с комплексом будет возведена ещё одна школа на 200 мест", — сообщил застройщик.