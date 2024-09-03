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Строительство Строительство и недвижимость

Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа компаний "Новый Дон" показала, как будет выглядеть новый ЖК "Аура". Построить его планируют на пересечении 7-й просеки, ул. Губанова и Солнечной.

Фото: ГК Новый Дон

Раньше на этом участке располагался санаторий. Структура "Нового Дона" — ООО "Специализированный застройщик "ОМЕГА" — выкупил его у  ООО "СДЦ Строй" за 326 млн рублей в 2021 году. В том же году проект межевания территории, в том числе и выкупленной, прошел публичные слушания. Местные жители не поддержали документ: они высказались против застройки 24-этажными домами на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.

Также суд обязал администрацию Самары изъять участки под строительство школ и детсадов. Речь идет, в частности, и о территории в районе ул. Губанова.

Однако на ход подготовки к строительству ЖК это, судя по всему, не сильно сказалось. Некоторые подробности проекта озвучивал "Дом.РФ". Сообщалось, что разрешение застройщику выдали на строительство секций переменной этажности 13, 21, 24 и 27 этажей. Комплекс будет рассчитан на 810 квартир и 553 машиноместа. Стоимость оценили в 4,37 млрд рублей. 

Теперь некоторые детали раскрыл сам застройщик. По информации "Нового Дона", у ЖК будет четыре секции с приватным двором. Первую планируется сдать в третьем квартале 2027 года. В этом доме разместят детский сад с собственной прогулочной зоной.

Фото: ГК Новый Дон

"В будущем рядом с комплексом будет возведена ещё одна школа на 200 мест", — сообщил застройщик.

По информации ИАС Seldon.Basis, ГК "Новый Дон" владеют Анатолий Давидюк и члены его семьи. Среди объектов — ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также девелопер займется комплексным развитием территории у парка Металлургов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

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