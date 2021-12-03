Компания Давидюка покупает землю "СДЦ-Строй" на ул. Губанова

ООО "Омега" выиграло торги по продаже имущества банкротящегося ООО "СДЦ Строй", сообщается в результатах конкурса.

Напомним, к продаже предлагались четыре нежилых здания и четыре земельных участка общей площадью почти 28,5 тыс. кв. м на ул. Губанова, 17. Территорию бывшего санатория Дома печати первоначально выставили на торги за 453,7 млн рублей. Имущество заложено у АО АКБ "Газбанк", долг перед которым превышает 717 млн рублей.

Покупатель нашелся на повторных торгах. ООО "Омега" предложило за объекты 326 млн рублей. По информации ИАС Seldon Basis, компания зарегистрирована летом этого года и принадлежит главе ГК "Новый Дон" Анатолию Давидюку.

Отметим, что проект межевания территории, в том числе и выкупаемой, прошел публичные слушания в мае этого года, где местные жители не поддержали документ. В частности, они высказались против жилой застройки на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.