Компания Давидюка покупает землю "СДЦ-Строй" на ул. Губанова

ООО "Омега" выиграло торги по продаже имущества банкротящегося ООО "СДЦ Строй", сообщается в результатах конкурса.
Напомним, к продаже предлагались четыре нежилых здания и четыре земельных участка общей площадью почти 28,5 тыс. кв. м на ул. Губанова, 17. Территорию бывшего санатория Дома печати первоначально выставили на торги за 453,7 млн рублей. Имущество заложено у АО АКБ "Газбанк", долг перед которым превышает 717 млн рублей.
Покупатель нашелся на повторных торгах. ООО "Омега" предложило за объекты 326 млн рублей. По информации ИАС Seldon Basis, компания зарегистрирована летом этого года и принадлежит главе ГК "Новый Дон" Анатолию Давидюку.
Отметим, что проект межевания территории, в том числе и выкупаемой, прошел публичные слушания в мае этого года, где местные жители не поддержали документ. В частности, они высказались против жилой застройки на месте бывшего санатория и "за" строительство детского сада. Кроме того, было предложено вернуть земли в рекреационную зону.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.