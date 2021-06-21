"СДЦ Строй" продает земли под застройку у дубовой рощи

ООО "СДЦ Строй" в рамках банкротства выставило на торги объекты недвижимости по адресу ул. Губанова, 17 в Самаре. Ранее компания планировала здесь строительство 24-этажных домов, для чего подразумевалась вырубка вековых деревьев.
Напомним, информация о планах застройки территории появилась в 2014 году. "СДЦ Строй" хотел возвести несколько многоэтажек 9-16 этажей на месте дубовой рощи и заброшенного санатория. В том же году земельный участок был переведен из зоны природных ландшафтов Р-3 (дубовая роща) в зону Ц-3.
Все эти события вызвали волну протестов со стороны местных жителей. Год спустя застройщик договорился с населением о том, что деревья не пострадают. Проект скорректировали в сторону уменьшения этажности: теперь предполагалось строительство трехэтажного дома на 54 квартиры. На этом история со строительством закончилась.
В 2018 г. учредитель ООО "СДЦ Строй" Максим Жарких принял решение о ликвидации компании. В ноябре ее признали банкротом. На тот момент обязательства перед кредиторами составляли почти 700 млн руб., имущество же общества оценивалось в 681 млн рублей.
На торги выставлены три земельных участка общей площадью 28,4 тыс. кв. м, а также четыре нежилых здания по адресу ул. Губанова, 17. Весь комплекс недвижимости находится в залоге АО АКБ "Газбанк", долг перед которым превышает 717 млн рублей. Начальная цена лота - 453,77 млн рублей. Итоги торгов подведут 3 августа.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))