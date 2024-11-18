В мэрии Самары выделят более 5,9 млрд рублей на организацию автобусных перевозок

Департамент транспорта Самары опубликовал на сайте госзакупок несколько лотов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам. Суммарная стоимость пяти размещенных лотов превышает 5,94 млрд рублей.

Победители торгов определятся после 5 декабря. Контракты, согласно описанию объектов закупки, рассчитаны на два года: с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2026 г.

"Автобусы должны быть укомплектованы бортовыми навигационно-связными терминалами системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, совместимых с программным комплексом АСУ "Навигация", используемым организацией (диспетчерской службой), осуществляющей мониторинг движения и управление движением транспортных средств", - отмечается в закупочной документации.