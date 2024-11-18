В мэрии Самары выделят более 5,9 млрд рублей на организацию автобусных перевозок

Департамент транспорта Самары опубликовал на сайте госзакупок несколько лотов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам. Суммарная стоимость пяти размещенных лотов превышает 5,94 млрд рублей.
Победители торгов определятся после 5 декабря. Контракты, согласно описанию объектов закупки, рассчитаны на два года: с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2026 г.
"Автобусы должны быть укомплектованы бортовыми навигационно-связными терминалами системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, совместимых с программным комплексом АСУ "Навигация", используемым организацией (диспетчерской службой), осуществляющей мониторинг движения и управление движением транспортных средств", - отмечается в закупочной документации.
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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.