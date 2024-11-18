16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В мэрии Самары выделят более 5,9 млрд рублей на организацию автобусных перевозок Более 11 млрд рублей планируют направить на финансирование транспортной отрасли Самарской области Билайн бизнес обновил платформу "Единый мониторинг" СРПП могут наказать остановкой работы на 90 суток Весь общественный транспорт Самары оснастят NFC-табличками с QR-кодом

Транспорт Транспорт и связь

В мэрии Самары выделят более 5,9 млрд рублей на организацию автобусных перевозок

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент транспорта Самары опубликовал на сайте госзакупок несколько лотов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам. Суммарная стоимость пяти размещенных лотов превышает 5,94 млрд рублей.

Победители торгов определятся после 5 декабря. Контракты, согласно описанию объектов закупки, рассчитаны на два года: с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2026 г.

"Автобусы должны быть укомплектованы бортовыми навигационно-связными терминалами системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, совместимых с программным комплексом АСУ "Навигация", используемым организацией (диспетчерской службой), осуществляющей мониторинг движения и управление движением транспортных средств", - отмечается в закупочной документации.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1