Безубыточность и финансовый рост: как прошел Совет директоров АВТОВАЗа?

На прошлой неделе Сеть буквально взорвала информация о "скором банкротстве" АВТОВАЗа. Якобы именно это имел ввиду Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации Ростехнологии, которая владеет автогигантом. На фоне этих слухов "вдруг" в Москве еще состоялся и Совет директоров, на котором присутствовали и Денис Мантуров, и Антон Алиханов, и представители Ростеха. Какие вопросы обсуждали на заседании? И была ли среди них тема о "банкротстве" завода?

Локализация комплектующих: до 90%

Совет директоров АВТОВАЗа во главе с первым вице-премьером Правительства страны Денисом Мантуровым и в присутствии Министра промышленности и торговли Антона Алиханова в этот раз состоялся в новом офисе компании "Итэлма". Известный поставщик АВТОВАЗа, эта московская компания оказалась сейчас на острие прогресса. Так как после известных событий предстояло максимально локализовать производство всей электроники. Под новые задачи были созданы современные мощности, абсолютно новые лаборатории и цеха. Именно работа этого предприятия способствовало тому, что постепенно АВТОВАЗ начал возвращать ту или иную опцию: от системы курсовой устойчивости до мультимедиа. Благодаря таким поставщикам средний уровень локализации по модельному ряду LADA достиг 90% (или, согласно калькуляции Минпромторга, 4500 баллов, что на сегодня является максимальным показателем в отрасли).

Ни тени сомнения в стабильном будущем АВТОВАЗа Совет директоров не продемонстрировал. А высказывание главы Ростехнологий, если прочитать его в оригинале, было совсем о другом.

Первый заместитель председателя Правительства России и глава Совета директоров АВТОВАЗа Денис Мантуров выразил благодарность коллективу за нацеленность на результат, высокие производственные и хозяйственные показатели. Второй год подряд АВТОВАЗ показывает безубыточность и финансовую стабильность, увеличивает инвест-план.

Фиксируют рост продаж

Подробная аналитика статистики продаж на российском автомобильном рынке осуществляется чуть больше 20 лет. 2022 год, когда из страны один за другим ушли иностранные автопроизводители, стал самым худшим за всю историю наблюдения.

Но затем пошел "отскок", и производство начало расти.

К настоящему моменту АВТОВАЗ закончил восстанавливать свой маржинальный модельный ряд и даже добавил к нему пару новых моделей. Это Aura и e-Largus, но это только пока, как уверяют на автогиганте.

Подготовка той же "Искры" идет в высоком темпе как на прессовом производстве, так и в цехе сборки.

В ежемесячных отчетах о продажах фиксируют рост. Некоторые модели растут очень активно, как, к примеру, "Ларгус", который вернулся в производство последним. Но даже "Гранта", которая первой встала на опустевший конвейер летом 2022 года, до сих пор идет в гору.

Каждый день в России продается 1200 автомобилей LADA. Потенциал у рынка, а точнее у его бюджетного сегмента, где работает LADA, еще есть. Именно под этот потенциал запускаются новые проекты. Однако объемы производства "выходят на плато". Как прозвучало на Совете директоров АВТОВАЗа, в 2024 году объем производства составит около 500 тысяч автомобилей LADA, и план на 2025 год — точно такой же: 500 тысяч машин. И это не просто стабильные показатели производства. Эти цифры — самые большие за последние 10 лет. И именно они обеспечат финансовую стабильность АВТОВАЗа.

Из "Искры" разгорится пламя

Совет директоров подтвердил планы автогиганта на ближайшее будущее. Первое — это уже упомянутая "Искра", машина, которая должна занять рыночную нишу между "Вестой" и "Грантой".

Второе — это новые силовые агрегаты. Сегодня на АВТОВАЗе готовят два интересных проекта. Первый — это оснащение автомобилей 6-ступенчатой "механикой" и внедрение нового мотора на семействе "Нива": внедорожники получат доработанный двигатель от переднего привода. Это планы 2025 года, и на выполнение задач по техническому развитию заложена немаленькая сумма: инвестиционная программа АВТОВАЗа в 2025 году составит свыше 45 миллиардов рублей. Сюда войдут и проекты по созданию новых автомобилей, и проекты по развитию производства.

И второй — кроссовер на платформе "Весты". Его выпуск анонсировали на 2026 год. Дизайн уже создан, но пока держится в секрете, а разработка модели уже идет.

А что касается долгосрочных перспектив развития автогиганта, то на Совете директоров их в том числе связали с выпуском электромобиля LADA e-Aura, который пригнали на "Итэлму" для тест-драйва. Возможности модели продемонстрировали Денису Мантурову и всем собравшимся. Пусть это не массовый автомобиль, но такие проекты, безусловно, привлекают внимание автомобилистов и участников рынка не только в России, но и во всем мире.