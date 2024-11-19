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Происшествия

В Отрадном бдительные сотрудницы банка спасли деньги пенсионера, который доверился мошенникам

ОТРАДНЫЙ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сотрудницы кредитно-финансовой организации предотвратили хищение денег в размере более 500 тысяч рублей. Сотрудницы банка действовали в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В октябре 2024 г. пожилому мужчине из Отрадного позвонил неизвестный и склонил к переводу крупной суммы. Доверчивый пенсионер отправился в банк, чтобы оформить кредит. Действуя по инструкции от телефонного мошенника, он хотел перевести полученные деньги на указанный счет. 

Однако бдительные сотрудницы банка заподозрили неладное. Они стали расспрашивать мужчину, для чего ему срочно понадобилась такая сумма, и из разговора поняли, что пенсионера хотят обмануть мошенники.

Девушки действовали в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, и, применяя полученные знания, приостановили все операции клиента для дополнительной проверки, сообщив об инциденте в полицию. Тем самым они уберегли пенсионера от телефонных аферистов, сохранив более 500 тысяч рублей.

Обе банковские сотрудницы за неравнодушие и ответственность получили благодарственные письма от начальника ОМВД РФ по Отрадному Александра Целогородцева.

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