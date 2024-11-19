В Отрадном бдительные сотрудницы банка спасли деньги пенсионера, который доверился мошенникам

В Самарской области сотрудницы кредитно-финансовой организации предотвратили хищение денег в размере более 500 тысяч рублей. Сотрудницы банка действовали в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В октябре 2024 г. пожилому мужчине из Отрадного позвонил неизвестный и склонил к переводу крупной суммы. Доверчивый пенсионер отправился в банк, чтобы оформить кредит. Действуя по инструкции от телефонного мошенника, он хотел перевести полученные деньги на указанный счет.
Однако бдительные сотрудницы банка заподозрили неладное. Они стали расспрашивать мужчину, для чего ему срочно понадобилась такая сумма, и из разговора поняли, что пенсионера хотят обмануть мошенники.
Девушки действовали в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, и, применяя полученные знания, приостановили все операции клиента для дополнительной проверки, сообщив об инциденте в полицию. Тем самым они уберегли пенсионера от телефонных аферистов, сохранив более 500 тысяч рублей.
Обе банковские сотрудницы за неравнодушие и ответственность получили благодарственные письма от начальника ОМВД РФ по Отрадному Александра Целогородцева.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.