Экс-министру строительства Николаю Плаксину продлили арест до 19 февраля

В понедельник, 18 ноября, Октябрьский районный суд Самары продлил срока содержания под стражей бывшему министру строительства Самарской области Николаю Плаксину. Об этом сообщили в суде.

В суде уточнили, что срок содержания Плаксина под стражей продлен на три месяца — по 19 февраля 2025 года.

Напомним, экс-министра подозревают в превышении полномочий. Задержали его через день после того, как прокуратура направила в суд другое уголовное дело в отношении Плаксина, по которому его обвиняют в превышении должностных полномочий и подлоге при вводе в эксплуатацию незавершенных объектов.

Согласно фабуле нового обвинения, чиновники, "действуя в составе ОПГ", сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро "Театральная". При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

18 октября Октябрьский райсуд отправил Плаксина под стражу на месяц и четверо суток — до 19 ноября. Оспорить это решение адвокату экс-министра не удалось.

Отметим, недавно экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин, Михаил Асеев, министр финансов Андрей Прямилов, а также "иные неустановленные лица" стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения").