Группа ВТБ готова участвовать в обновлении городского транспорта в России

Модернизация региональной транспортной инфраструктуры — одна из актуальных задач в России. Здесь речь идет не только о строительстве и реконструкции автодорог, но и об обновлении автобусов, троллейбусов, трамваев, коммунальной техники, грузовиков. "ВТБ Лизинг" готов поддержать работу региональных и муниципальных властей по обновлению парка.

"Насчет участия в рынке лизинговых услуг для городского транспорта — мы тоже готовы подключиться, если нас допустят, конечно, на приемлемых условиях", — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на Транспортной неделе.

Как отмечают в "ВТБ Лизинге", участие в лизинговых программах сейчас — один из способов обновления парка транспортных средств в регионах. Если в коммерческом сегменте лизинга в регионах наблюдается здоровая конкуренция лизинговых компаний, то в сегменте городского транспорта ее практически нет. Выравнивание условий для всех участников рынка лизинговых услуг — предоставление субсидий всем лизинговым компаниям на равных условиях — обеспечит создание здоровой рыночной конкуренции, отмечают в "ВТБ Лизинге". В перспективе это положительно скажется на бюджете регионов и муниципалитетов.