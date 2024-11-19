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Транспорт Транспорт и связь

Группа ВТБ готова участвовать в обновлении городского транспорта в России

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Модернизация региональной транспортной инфраструктуры — одна из актуальных задач в России. Здесь речь идет не только о строительстве и реконструкции автодорог, но и об обновлении автобусов, троллейбусов, трамваев, коммунальной техники, грузовиков. "ВТБ Лизинг" готов поддержать работу региональных и муниципальных властей по обновлению парка.

"Насчет участия в рынке лизинговых услуг для городского транспорта — мы тоже готовы подключиться, если нас допустят, конечно, на приемлемых условиях", — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на Транспортной неделе.

Как отмечают в "ВТБ Лизинге", участие в лизинговых программах сейчас — один из способов обновления парка транспортных средств в регионах. Если в коммерческом сегменте лизинга в регионах наблюдается здоровая конкуренция лизинговых компаний, то в сегменте городского транспорта ее практически нет. Выравнивание условий для всех участников рынка лизинговых услуг — предоставление субсидий всем лизинговым компаниям на равных условиях — обеспечит создание здоровой рыночной конкуренции, отмечают в "ВТБ Лизинге". В перспективе это положительно скажется на бюджете регионов и муниципалитетов.

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