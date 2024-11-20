В Тольятти погибла женщина, не справившаяся с управлением авто

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В среду, 20 ноября, в Тольятти в 8:15 37-летняя женщина на Volkswagen на Поволжском шоссе при перестроении не справилась с управлением и допустила наезд на световую опору.

Фото: ГУ МВД по Самарской области