Экс-глава Самары, а ныне Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина вышла из партии "Единая Россия". Об этом она заявила в среду, 20 ноября, в телеграм-канале.
"Вчера поздно вечером вышла новость об изменениях в руководстве регионального отделения Партии "Единая Россия".В соответствии с федеральным и региональным законодательством Уполномоченный по правам человека не в праве быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели. В связи в этим до момента назначения я подала соответствующее заявление о приостановке деятельности как члена партии "Единая Россия", - сообщила Елена Лапушкина.
Также она отметила, что работает с губернатором Вячеславом Федорищевым в одной команде.
"Благодарю за оказанную мне поддержку. Институт Уполномоченного по правам человека всегда рядом. Ежедневно граждане могут получить правовую помощь на нашей "горячей линии": 8(846)3372903", - заключила она.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.