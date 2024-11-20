Экс-глава Самары, а ныне Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина вышла из партии "Единая Россия". Об этом она заявила в среду, 20 ноября, в телеграм-канале.

"Вчера поздно вечером вышла новость об изменениях в руководстве регионального отделения Партии "Единая Россия".В соответствии с федеральным и региональным законодательством Уполномоченный по правам человека не в праве быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели. В связи в этим до момента назначения я подала соответствующее заявление о приостановке деятельности как члена партии "Единая Россия", - сообщила Елена Лапушкина.

Также она отметила, что работает с губернатором Вячеславом Федорищевым в одной команде.

"Благодарю за оказанную мне поддержку. Институт Уполномоченного по правам человека всегда рядом. Ежедневно граждане могут получить правовую помощь на нашей "горячей линии": 8(846)3372903", - заключила она.