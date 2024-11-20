Фестиваль "Музыкальное сердце театра" перешагнул экватор

В Самаре продолжаются показы спектаклей-номинантов на премию "Музыкальное сердце театра". Фестиваль стартовал с ярких постановок: музыкально-драматического спектакля "Два благородных дона" Самарского академического театра драмы им. М. Горького и черно-белого водевиля "Медведь" Санкт-Петербургского Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева.

В рамках специальной программы "Юные актеры" были даны спектакли из Екатеринбурга, Москвы и Казани. Все три постановки — "В Стране невыученных уроков" Свердловской Государственной детской филармонии, "Юная любовь в пяти театральных измерениях" Театральной студии Светланы Горшковой, "Золотая Семруг" частной школы искусств "Вдохновение" — были встречены бурными овациями и завоевали сердца жителей Самары и Тольятти. Дети и подростки-зрители увидели на сцене своих сверстников, и это, безусловно, создало уникальную атмосферу доверия и понимания.

Одним из важнейших событий этого года стало возвращение спектаклей на языках народов России в конкурсную программу фестиваля. Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина из Казани показал хип-хоперу "Флешка, рэп и любовь". В нашей многонациональной стране, где каждый народ имеет свою уникальную культуру и традиции, внимание к спектаклям национальных театров помогает сохранять и развивать это разнообразие, объединяя людей через искусство.

В начале недели состоялись показы мюзиклов "Три товарища" Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина из Санкт-Петербурга и "Остров сокровищ" Ивановского музыкального театра. Постановки заявлены в нескольких номинациях, среди которых "Лучший спектакль" и "Лучший спектакль для детей и подростков".

Вчера стартовала очная работа творческой лаборатории фестиваля "Музыкальное сердце театра" под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств Александра Пантыкина и режиссера, арт-директора фестиваля Светланы Горшковой. Открылась лаборатория лекцией генерального директора Московского театра Мюзикла Александра Новикова "Московский театр мюзикла. Не делайте под Маяковского, делайте под себя". Каждый день до 23 ноября в историческом центре Самары на площадке современного пространства КТК "Дирижабль" будут проходить мастер-классы и лекции заслуженных деятелей театрального искусства. Мероприятия будут транслироваться онлайн в социальных сетях Фестиваля. Завершится Лаборатория 25 ноября питчингом эскизов новых произведений для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ.

Впереди нас ждет активная фестивальная программа, полная ярких событий, встреч и новых открытий. Жители и гости Самары смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и Ханты-Мансийска.

24 ноября состоится официальное завершение фестивальных показов национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра". В этот день на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоится показ спектакля "Сказка странствий" на музыку Альфреда Шнитке. Мероприятие будет приурочено к 90-летию композитора. Детский музыкальный театр "Карамболь" из Санкт-Петербурга представит знакомую нам по советскому фильму историю о брате и сестре — Мае и Марте, которая уже более сорока лет доказывает свою актуальность.

Победители в 19 конкурсных и трех специальных номинациях были определены членами Академии современного музыкального театра, их объявят 25 ноября на Церемонии вручения премии. Богатые культурные традиции и особенности проведения музыкальных фестивалей в Самарской области натолкнули команду организаторов на мысль по-новому взглянуть на колоритную песенную культуру региона. В этом году вечер пройдет в необычном стиле и формате, будет наполнен импровизацией и смелыми творческими экспериментами. Детали мероприятия держатся в секрете, но постановочная команда во главе с продюсером Дмитрием Калантаровым и режиссером-постановщиком Александром Нестеровым обещает зрелищное шоу с лучшими артистами музыкального театра. Намекая на исключительность события, организаторы утверждают, что такого на российской театральной сцене еще не было.

Церемония будет транслироваться онлайн в социальных сетях проекта.

В завершение фестиваля организаторы проведут дополнительное мероприятие 26 ноября — конференцию "Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху". К важному культурному диалогу будет привлечен широкий круг участников как из числа театральных деятелей, представителей органов государственной власти, так и из широкого медийного сообщества. Отдельное внимание будет уделено высшим учебным заведениям (ВУЗам), которые готовят специалистов по работе с культурной и театральной тематикой в СМИ.

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.



