Фестиваль "Музыкальное сердце театра" перешагнул экватор

В Самаре продолжаются показы спектаклей-номинантов на премию "Музыкальное сердце театра". Фестиваль стартовал с ярких постановок: музыкально-драматического спектакля "Два благородных дона" Самарского академического театра драмы им. М. Горького и черно-белого водевиля "Медведь" Санкт-Петербургского Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева.
В рамках специальной программы "Юные актеры" были даны спектакли из Екатеринбурга, Москвы и Казани. Все три постановки — "В Стране невыученных уроков" Свердловской Государственной детской филармонии, "Юная любовь в пяти театральных измерениях" Театральной студии Светланы Горшковой, "Золотая Семруг" частной школы искусств "Вдохновение" — были встречены бурными овациями и завоевали сердца жителей Самары и Тольятти. Дети и подростки-зрители увидели на сцене своих сверстников, и это, безусловно, создало уникальную атмосферу доверия и понимания.
Одним из важнейших событий этого года стало возвращение спектаклей на языках народов России в конкурсную программу фестиваля. Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина из Казани показал хип-хоперу "Флешка, рэп и любовь". В нашей многонациональной стране, где каждый народ имеет свою уникальную культуру и традиции, внимание к спектаклям национальных театров помогает сохранять и развивать это разнообразие, объединяя людей через искусство.
В начале недели состоялись показы мюзиклов "Три товарища" Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина из Санкт-Петербурга и "Остров сокровищ" Ивановского музыкального театра. Постановки заявлены в нескольких номинациях, среди которых "Лучший спектакль" и "Лучший спектакль для детей и подростков".
Вчера стартовала очная работа творческой лаборатории фестиваля "Музыкальное сердце театра" под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств Александра Пантыкина и режиссера, арт-директора фестиваля Светланы Горшковой. Открылась лаборатория лекцией генерального директора Московского театра Мюзикла Александра Новикова "Московский театр мюзикла. Не делайте под Маяковского, делайте под себя". Каждый день до 23 ноября в историческом центре Самары на площадке современного пространства КТК "Дирижабль" будут проходить мастер-классы и лекции заслуженных деятелей театрального искусства. Мероприятия будут транслироваться онлайн в социальных сетях Фестиваля. Завершится Лаборатория 25 ноября питчингом эскизов новых произведений для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ.
Впереди нас ждет активная фестивальная программа, полная ярких событий, встреч и новых открытий. Жители и гости Самары смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и Ханты-Мансийска.
24 ноября состоится официальное завершение фестивальных показов национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра". В этот день на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоится показ спектакля "Сказка странствий" на музыку Альфреда Шнитке. Мероприятие будет приурочено к 90-летию композитора. Детский музыкальный театр "Карамболь" из Санкт-Петербурга представит знакомую нам по советскому фильму историю о брате и сестре — Мае и Марте, которая уже более сорока лет доказывает свою актуальность.
Победители в 19 конкурсных и трех специальных номинациях были определены членами Академии современного музыкального театра, их объявят 25 ноября на Церемонии вручения премии. Богатые культурные традиции и особенности проведения музыкальных фестивалей в Самарской области натолкнули команду организаторов на мысль по-новому взглянуть на колоритную песенную культуру региона. В этом году вечер пройдет в необычном стиле и формате, будет наполнен импровизацией и смелыми творческими экспериментами. Детали мероприятия держатся в секрете, но постановочная команда во главе с продюсером Дмитрием Калантаровым и режиссером-постановщиком Александром Нестеровым обещает зрелищное шоу с лучшими артистами музыкального театра. Намекая на исключительность события, организаторы утверждают, что такого на российской театральной сцене еще не было.
Церемония будет транслироваться онлайн в социальных сетях проекта.
В завершение фестиваля организаторы проведут дополнительное мероприятие 26 ноября — конференцию "Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху". К важному культурному диалогу будет привлечен широкий круг участников как из числа театральных деятелей, представителей органов государственной власти, так и из широкого медийного сообщества. Отдельное внимание будет уделено высшим учебным заведениям (ВУЗам), которые готовят специалистов по работе с культурной и театральной тематикой в СМИ.
Фестиваль "Музыкальное сердце театра" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.