Автомобили Lada стали доступны для заказа и тест-драйва в Дубае

Автомобили Lada стали доступны для заказа на площадке одного из автодилеров в Дубае, сейчас можно пройти их тест-драйв. Компания-партнер добавила в свою линейку модели Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel, при этом несколько заказов уже получено, сообщили ТАСС в компании.

Компания заключила дилерское соглашение с АвтоВАЗом, став официальным дистрибьютором Lada в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас компания завершает подготовку к полноценной работе и планирует начать продажи автомобилей в ближайшее время. Для этого она оборудует на своей площадке дилерский склад, а также откроет официальный сервисный центр, где автомобили будут проходить техническое обслуживание.

Компания является единственным в ОАЭ дистрибьютором американских трехколесных автомобилей Vanderhall, испанских электрических мотоциклов Torrot, а также классических спортивных автомобилей AC Cobra.

По словам представителя компании, процесс подготовки к официальном старту продаж автомобилей Lada продлится еще несколько месяцев. В настоящее время клиенты компании могут пройти тест-драйв и оформить заказ на модели Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel, которые представлены на площадке дилера в единичном экземпляре. Срок доставки российских автомобилей в ОАЭ составляет от двух до трех месяцев.

Представитель компании не смог назвать стоимость каждой модели для местного рынка, поскольку сейчас цена определяется для конкретного заказа. По его словам, компания получила несколько заказов от клиентов, которые намерены приобрести Niva Legend. Стоимость этой модели составляет около 70 тыс. дирхамов ($19 тыс.), что на эмиратском рынке сопоставимо с ценами на такие автомобили, как Nissan Kicks, Hyundai Venue, Kia Sonet и Jetour Dashing.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал ТАСС, что продажи автомобилей Lada в ОАЭ пока не начались, но уже идет подготовка, а сроки зависят от партнеров. Он также говорил, что АвтоВАЗ надеется до конца 2024 г. завершить сертификацию автомобилей Lada для рынка ОАЭ.