Автомобили Lada стали доступны для заказа и тест-драйва в Дубае

Автомобили Lada стали доступны для заказа на площадке одного из автодилеров в Дубае, сейчас можно пройти их тест-драйв. Компания-партнер добавила в свою линейку модели Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel, при этом несколько заказов уже получено, сообщили ТАСС в компании.
Компания заключила дилерское соглашение с АвтоВАЗом, став официальным дистрибьютором Lada в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас компания завершает подготовку к полноценной работе и планирует начать продажи автомобилей в ближайшее время. Для этого она оборудует на своей площадке дилерский склад, а также откроет официальный сервисный центр, где автомобили будут проходить техническое обслуживание.
Компания является единственным в ОАЭ дистрибьютором американских трехколесных автомобилей Vanderhall, испанских электрических мотоциклов Torrot, а также классических спортивных автомобилей AC Cobra.
По словам представителя компании, процесс подготовки к официальном старту продаж автомобилей Lada продлится еще несколько месяцев. В настоящее время клиенты компании могут пройти тест-драйв и оформить заказ на модели Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel, которые представлены на площадке дилера в единичном экземпляре. Срок доставки российских автомобилей в ОАЭ составляет от двух до трех месяцев.
Представитель компании не смог назвать стоимость каждой модели для местного рынка, поскольку сейчас цена определяется для конкретного заказа. По его словам, компания получила несколько заказов от клиентов, которые намерены приобрести Niva Legend. Стоимость этой модели составляет около 70 тыс. дирхамов ($19 тыс.), что на эмиратском рынке сопоставимо с ценами на такие автомобили, как Nissan Kicks, Hyundai Venue, Kia Sonet и Jetour Dashing.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал ТАСС, что продажи автомобилей Lada в ОАЭ пока не начались, но уже идет подготовка, а сроки зависят от партнеров. Он также говорил, что АвтоВАЗ надеется до конца 2024 г. завершить сертификацию автомобилей Lada для рынка ОАЭ.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы