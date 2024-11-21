АвтоВАЗ не будет индексировать цены на автомобили в 2024 году

АвтоВАЗ не планирует индексировать цены на автомобили Lada до конца 2024 г., сообщает ТАСС со ссылкой на президента автозавода Максима Соколова.

"АвтоВАЗ подтверждает, что никаких изменений цен до конца года не будет. Еще раз подчеркиваю, что на ряд базовых моделей мы держим цены с ноября прошлого года", — сказал он.

Ранее Соколов говорил, что с ноября 2023 г. индексация средних цен на автомобили Lada составила 4,3%.