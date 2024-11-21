Самарская область участвует в федеральном этапе программы "Мама-предприниматель"

В эти дни в Москве проходит федеральный этап программы "Мама-предприниматель" — возможность для участниц усилить свои предпринимательские компетенции, а также побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тысяч и 250 тысяч рублей. В нем принимают участие 25 победительниц региональных этапов и дополнительных образовательных треков. Среди финалисток — основательница конного клуба и молодая мама из Ставропольского района Самарской области Анастасия Решетняк.

"Приглашение принять участие в федеральном этапе было неожиданным, приятно, что мой проект вошёл в число лучших. В поездку взяла с собой маму и дочку — семья меня очень поддерживает в моем деле. От этих дней ожидаю много интересного — знаний, знакомств, и, конечно, очень надеюсь на победу", — поделилась Анастасия Решетняк.

В течение трех дней вместе с экспертами участницы будут работать над личным брендом предпринимателя, презентацией бизнес-проекта, выстраиванием успешной коммуникации с инвестором, способами продаж продукта через ценности и др.

"Федеральный этап — это своего рода акселератор, который поможет участницам не просто получить необходимые знания для развития своего бизнеса, а вместе с экспертами — тренерами региональных этапов, представителями компаний — партнеров проекта, внешними специалистами — прокачать свои стартапы, доработать бизнес-проекты для успешной презентации в финальный день", — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

23 ноября участницы представят свои доработанные проекты перед экспертным жюри, куда входят представители федеральных органов власти, фондов, деловых объединений, бизнеса. Сама защита будет проходить в формате питч-сессии, а проекты будут оцениваться по таким критериям, как понимание клиента, финансовая стабильность, возможности для масштабирования. Лучшие проекты получат грантовую и другую поддержку. "Мама-предприниматель" проводится в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". В Самарской области организатором регионального этапа выступает областное минэкономразвития.

Организатор программы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: Сбер. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.