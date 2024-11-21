Вице-премьер Марат Хуснуллин ответил на вопрос Андрея Кислова об аварийном жилье

Необходимо пересматривать критерии аварийности жилья и совершенствовать подходы к финансированию программы. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на 579-м пленарном заседании Совета Федерации. Так он ответил на вопрос сенатора от Самарской области Андрея Кислова о планах по сокращению в стране количества непригодного жилья.

Как отметил Андрей Кислов, сокращение непригодного для проживания жилья является одним из ключевых вопросов, поскольку темпы роста аварийного жилья в отдельных субъектах опережают динамику расселения граждан, а принимаемых мер недостаточно для установления баланса в решении обозначенной проблемы. Он также подчеркнул, что президент страны Владимир Путин в послании Федеральному Собранию указал на необходимость продления до 2030 года реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Сенатор попросил вице-премьера рассказать о том, каким образом планируется обеспечить исполнение данного указания, и за счет каких источников финансирования. Второй его вопрос касался текущей ситуации с расселением аварийного жилищного фонда и мер, которые предлагаются государством для решения существующей проблемы.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что расселение таких домов требует взвешенного и комплексного подхода. За последние 20 лет в России реализовали три программы по переселению. При этом количество аварийного жилья часто увеличивалось из-за поспешного признания зданий таковыми. По его словам, признанное непригодным жилье не всегда действительно требует сноса — часть можно реконструировать или капитально отремонтировать.

Глава ведомства подчеркнул, что признание дома аварийным накладывает на региональные власти юридическую обязанность расселить жильцов, но на новую программу потребуются огромные средства.

По его словам, для улучшения ситуации предлагается использовать механизмы комплексного развития территории, привлекая инвесторов, особенно в крупных городах. И уже есть успешные примеры такой работы, где часть расходов взяли на себя частные компании.

Ранее сообщалось, что правительство РФ пересмотрит критерии аварийности многоквартирных домов и ускорит процесс их расселения. Спикер СФ Валентина Матвиенко говорила, что надо найти оптимальный механизм ускоренного переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Глава палаты регионов подчеркивала, что в России необходимо строить больше жилья, особенно в малых городах и в сельской местности.