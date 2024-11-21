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Вячеслав Федорищев предложил возглавить Новокуйбышевск Алексею Коробкову

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Алексеем Коробковым, которому предложено перейти на работу в Новокуйбышевск и стать исполняющим обязанности главы города. Ранее он возглавлял Куйбышевский район Самары.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"Мною было принято решение направить вас на работу в Новокуйбышевск. Я уверен, что с вашими опытом, знаниями и подходом у вас получится реализовать все те цели и задачи, которые ставят перед нами жители, которые ставит перед нами президент, и те мероприятия, которые мы определили в программе социально-экономического развития нашей области", — обратился Вячеслав Федорищев.

Глава региона высоко оценил результаты работы Алексея Коробкова в качестве главы Куйбышевского района. Стороны также обсудили наиболее острые вопросы, касающиеся мусорной реформы и подготовки района к зиме. Как доложил Алексей Коробков, отопительный сезон в Куйбышевском районе проходит в штатном режиме. "К зиме готовы, снегоуборочная техника готова, проверена", — добавил он.

Что касается уборки мусора, то, по словам Алексея Коробкова, в первую неделю начала реформы были объективные трудности, но сейчас ситуация абсолютно стабильная. "Есть положительная динамика по сравнению с тем, как было до 1 ноября", — отметил он.

Губернатор пожелал Алексею Коробкову успехов на новом месте работы: "Жители очень давно не видели сильную хозяйственную власть в городе. Я уверен, что у вас получится показать, что наконец-то проблемы преодолеваются. Системные, долгие — может быть, последовательно, а оперативные — буквально сегодня".

В ходе встречи стороны обсудили задачи по решению первоочередных вопросов на территории Новокуйбышевска, а также планы по развитию города.

Окончательное решение по выбору главы города примут завтра депутаты Думы Новокуйбышевска.

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