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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" вышла в четвертьфинал Кубка России

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 ноября, баскетбольная "Самара" на домашнем поле в ответном матче 1/8 финала Кубка России принимала новосибирское "Динамо".

"Самара" оказалась сильнее "Динамо". По итогам матча счет составил 74:57.

В четвертьфинале Кубка "Самара" сыграет с "Никой-Лузалес".

А следующую игру  команда проведет 30 ноября против новосибирского "Динамо", но уже на выезде и в рамках премьер-лиги.

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