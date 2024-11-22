Баскетбольная "Самара" вышла в четвертьфинал Кубка России

В четверг, 21 ноября, баскетбольная "Самара" на домашнем поле в ответном матче 1/8 финала Кубка России принимала новосибирское "Динамо".
"Самара" оказалась сильнее "Динамо". По итогам матча счет составил 74:57.
В четвертьфинале Кубка "Самара" сыграет с "Никой-Лузалес".
А следующую игру команда проведет 30 ноября против новосибирского "Динамо", но уже на выезде и в рамках премьер-лиги.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.